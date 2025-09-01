17:34
USD 87.39
EUR 102.05
RUB 1.09
Власть

Годовщина Второй мировой войны. Польша потребовала от Германии репарации

Президент Польши потребовал репараций от Германии. Об этом он заявил на мероприятии, посвященном 86-й годовщине начала Второй мировой войны, сообщает DW.

Кароль Навроцкий выступил на площади Вестерплатте в Гданьске, где сегодня начались памятные мероприятия.

«Чтобы иметь возможность строить партнерство, основанное на правде и добрых взаимоотношениях, мы должны урегулировать вопрос репараций от немецкого государства, которые я, как президент Польши, однозначно требую ради общего блага», — заявил Кароль Навроцкий.

По его словам, «репарации не станут альтернативой исторической амнезии, но Польше как прифронтовому государству, важнейшему государству на восточном фланге НАТО, нужны справедливость, правда и прозрачные отношения с Германией, ей также нужны репарации немецкого государства».

Новый президент Польши с 2021 года возглавлял Институт национальной памяти, занимающийся, в частности, исследованием преступлений против польского народа во время нацистской и советской оккупаций. В ходе предвыборной гонки он регулярно говорил о репарациях за ущерб, нанесенный Польше нацистской Германией.

Варшава требовала от Берлина компенсацию военного ущерба с 2017 года в размере 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона евро). В Берлине на эти требования отвечали, что хотя Германия не снимает с себя историческую ответственность за совершенные преступления, вопрос о репарациях Польше она считает закрытым.

Напомним, 86 лет назад началась Вторая мировая война. 1 сентября 1939 года в 4.45 немецкий линкор «Шлезвиг-Гольштейн» начал обстрел польского военного транзитного склада на полуострове Вестерплатте, что стало одним из первых актов агрессии Третьего рейха против Польши. Этот момент ознаменовал начало Второй мировой войны.

17 сентября на территорию Польши вступила Красная армия, выполняя договоренности пакта Молотова-Риббентропа.
Ссылка: https://24.kg/vlast/341764/
просмотров: 280
Версия для печати
Материалы по теме
Вето на закон о социальных выплатах беженцам из Украины наложил президент Польши
В Польше по делу о шпионаже арестован помощник военного атташе Казахстана
СМИ Польши узнали условия США по Украине, переданные Кремлю
В Польше изъяли книгу «Дебил. Изучение случая», посвященную президенту страны
Кыргызстан выступает против искажения фактов о Второй мировой войне
Новый президент Польши выступил против вступления Украины в Евросоюз
В Польше на президентских выборах победил Кароль Навроцкий
Трамп объявил 8 мая в США Днем Победы во Второй мировой войне
В Польше задержали украинку, осужденную в Казахстане за торговлю органами
Трампу можно, а нам? В Польше объявили сбор денег на покупку штата Гавайи
Популярные новости
Потерпите&nbsp;&mdash; все будет хорошо. Мэр Бишкека обратился к&nbsp;горожанам Потерпите — все будет хорошо. Мэр Бишкека обратился к горожанам
Камчыбек Ташиев приказал задержать подрядчика, ремонтировавшего дорогу в&nbsp;Нарыне Камчыбек Ташиев приказал задержать подрядчика, ремонтировавшего дорогу в Нарыне
Санкции Великобритании против Кыргызстана осудил МИД России Санкции Великобритании против Кыргызстана осудил МИД России
В&nbsp;Кыргызстане вводят госмонополию на&nbsp;подготовку специалистов в&nbsp;сфере медицины В Кыргызстане вводят госмонополию на подготовку специалистов в сфере медицины
Бизнес
В&nbsp;Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA В Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA
MBANK поздравляет с&nbsp;Днем знаний: 200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэки на&nbsp;MJunior MBANK поздравляет с Днем знаний: 200 сомов в подарок и кешбэки на MJunior
Жители соседних домов поблагодарили N-Group за&nbsp;оперативную работу Жители соседних домов поблагодарили N-Group за оперативную работу
KOICA провела семинар на&nbsp;тему &laquo;Умное сельское хозяйство и&nbsp;изменение климата&raquo; KOICA провела семинар на тему «Умное сельское хозяйство и изменение климата»
1 сентября, понедельник
17:33
Бишкек примет отборочные матчи Кубка Азии по футболу U-23 Бишкек примет отборочные матчи Кубка Азии по футболу U-...
17:16
Годовщина Второй мировой войны. Польша потребовала от Германии репарации
17:01
Как выглядел Ниагарский водопад в День независимости Кыргызстана
16:46
Температурные рекорды. Август 2025 года был жарче обычного, но рекорд не побил
16:31
Индийская компания запускает золотодобычу в Кыргызстане