Годовщина Второй мировой войны. Польша потребовала от Германии репарации

Президент Польши потребовал репараций от Германии. Об этом он заявил на мероприятии, посвященном 86-й годовщине начала Второй мировой войны, сообщает DW.

Кароль Навроцкий выступил на площади Вестерплатте в Гданьске, где сегодня начались памятные мероприятия.

«Чтобы иметь возможность строить партнерство, основанное на правде и добрых взаимоотношениях, мы должны урегулировать вопрос репараций от немецкого государства, которые я, как президент Польши, однозначно требую ради общего блага», — заявил Кароль Навроцкий.

По его словам, «репарации не станут альтернативой исторической амнезии, но Польше как прифронтовому государству, важнейшему государству на восточном фланге НАТО, нужны справедливость, правда и прозрачные отношения с Германией, ей также нужны репарации немецкого государства».

Новый президент Польши с 2021 года возглавлял Институт национальной памяти, занимающийся, в частности, исследованием преступлений против польского народа во время нацистской и советской оккупаций. В ходе предвыборной гонки он регулярно говорил о репарациях за ущерб, нанесенный Польше нацистской Германией.

Варшава требовала от Берлина компенсацию военного ущерба с 2017 года в размере 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона евро). В Берлине на эти требования отвечали, что хотя Германия не снимает с себя историческую ответственность за совершенные преступления, вопрос о репарациях Польше она считает закрытым.

Напомним, 86 лет назад началась Вторая мировая война. 1 сентября 1939 года в 4.45 немецкий линкор «Шлезвиг-Гольштейн» начал обстрел польского военного транзитного склада на полуострове Вестерплатте, что стало одним из первых актов агрессии Третьего рейха против Польши. Этот момент ознаменовал начало Второй мировой войны.

17 сентября на территорию Польши вступила Красная армия, выполняя договоренности пакта Молотова-Риббентропа.