10:11
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Украинский вопрос. Сергей Лавров и Марко Рубио провели переговоры в Нью-Йорке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели переговоры в Нью-Йорке. Встреча состоялась на полях Генеральной Ассамблеи ООН и продлилась около 50 минут.

Как сообщили в МИД РФ, стороны обсудили усилия по достижению мира в Украине, а также провели «сверку часов» по актуальной повестке и договорились восстановить плановую работу посольств.

Сергей Лавров подчеркнул неприемлемость продвигаемых Киевом и некоторыми европейскими столицами схем, направленных на затягивание конфликта.

Марко Рубио на встрече повторил призыв Дональда Трампа к прекращению конфликта в Украине и принять меры для достижения долгосрочного урегулирования украинского конфликта.

«Госсекретарь напомнил о призыве президента Трампа добиться завершения кровопролития и о том, что Москве следует предпринять серьезные шаги, направленные на долговременное прекращение конфликта между Россией и Украиной», — говорится в заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготта.
