Отмена встречи лидеров США и РФ последовала после беседы Лаврова и Рубио

Урегулирование украинского кризиса застопорилось после телефонного разговора Сергея Лаврова и Марко Рубио, пишет NBC News.

Отмечается, что усилия американского президента Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса «натолкнулись на препятствие» во время телефонного разговора главы МИД России и госсекретаря США.

Как сообщил телеканалу представитель администрации Белого дома, во время разговора Сергей Лавров был «напряженным». Он вновь заявил об отказе РФ согласиться на немедленное прекращение огня до начала переговоров. Это было ключевым требованием Киева и Европы, поддержанным Соединенными Штатами.

Телефонный разговор между главами внешнеполитических ведомств России и США состоялся 20 октября. После него американские СМИ сообщили о приостановке подготовки к саммиту президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Следом американский лидер также заявил об отмене встречи с главой РФ в Венгрии.
Материалы по теме
