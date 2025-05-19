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Власть

В Кыргызстане объем инвестиций в основной капитал превысил 70 миллиардов сомов

Объем инвестиций в основной капитал за четыре месяца 2025 года вырос на 62 процента и составил 70,1 миллиарда сомов — это самый высокий показатель за последние годы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, из этой суммы 35,5 процента профинансировано за счет республиканского бюджета.

Глава кабмина проинформировал, что ведутся работы по проектированию, ремонту и строительству 519 социальных объектов.

Адылбек Касымалиев поручил Министерству строительства сохранить темпы строительства, подчеркнув необходимость завершения и ввода в эксплуатацию в этом году не менее 200 социальных объектов. Минфину поручено обеспечить своевременное выделение необходимых средств.

Председатель кабмина также поручил профильным госорганам начать работу по восстановлению здания Научно-исследовательского института кардиохирургии, пострадавшего от пожара.

Напомним, вечером 11 февраля в НИИХСиТО произошел пожар, в результате которого погибли два ребенка, 31 пациента перевели в другие стационары. Отделения института временно разместили в зданиях Республиканского диагностического центра и Национального госпиталя.

Ранее в Минздраве сообщали, что составлена смета на неотложные ремонтно-восстановительные работы на 104 миллиона сомов. Также требуется около 5,5 миллиона сомов на закупку нового медицинского оборудования взамен поврежденного в результате пожара.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329634/
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