11:20
USD 87.45
EUR 103.14
RUB 1.15
Власть

В Джалал-Абадской области обсудили формирование инвестпортфеля Кыргызстана

Спецпредставитель президента по особым поручениям Бакыт Торобаев провел совещание в рамках системной работы по формированию инвестиционного портфеля. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Основная цель совещания — создание приоритетных местных инвестиционных проектов, повышение инвестиционной привлекательности и разработка единой системы для развития экономики региона.

Бакыт Торобаев отметил, что в соответствии с поручением президента рассматривается инвестиционный потенциал каждого района страны, вопросы экономической эффективности проектов, экспортного потенциала, трудоустройства местного населения.

По поручению президента соответствующие совещания ранее проведены в районах Ошской и Чуйской областей, где были рассмотрены инвестпроекты. Совещания продолжатся в Сузакском, Базар-Коргонском, Аксыйском и Ноокенском районах Джалал-Абадской области.

Работа направлена на систематическое формирование регионального инвестиционного портфеля, соответствующего приоритетам национальной программы развития Кыргызской Республики до 2030 года и задачам ускорения социально-экономического развития страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/370901/
просмотров: 255
Версия для печати
Материалы по теме
КР идет по пути Дубая. Страна становится новой точкой для криптомиллиардеров
Новый механизм инвестиций для населения предлагает Министерство экономики
Омурбек Текебаев: Объем прямых инвестиций в КР увеличился лишь на 30 процентов
Кабмин предлагает упростить отбор государственных инвестпроектов
Инвестагентству передали новые полномочия — вводят отчетность по проектам
Альтернатива Персидскому заливу: инвесторы проявляют интерес к Кыргызстану
Глава Нацагентства по инвестициям посетил завод «Кока-Кола Бишкек Боттлерс»
В Кыргызстане продвигается проект строительства солнечной электростанции
Новые проекты и инвестиции обсудил с Boston Consulting Group глава кабмина
В Ошской области реализуется инвестпроект в сфере строительных материалов
Популярные новости
Садыр Жапаров: В&nbsp;Кыргызстане ликвидируют области и&nbsp;районы, создав 20&nbsp;округов Садыр Жапаров: В Кыргызстане ликвидируют области и районы, создав 20 округов
Президент поручил закрыть дело чиновника, действовавшего по&nbsp;поручению Ташиева Президент поручил закрыть дело чиновника, действовавшего по поручению Ташиева
Садыр Жапаров: Практику строительства по&nbsp;1&nbsp;километру дороги прекратили Садыр Жапаров: Практику строительства по 1 километру дороги прекратили
Облегчение для мужчин. Для прописки не&nbsp;будут требовать справку о&nbsp;военном учете Облегчение для мужчин. Для прописки не будут требовать справку о военном учете
Бизнес
Праздник фейерверков и&nbsp;музыки к&nbsp;148-летию Бишкека состоится 25&nbsp;апреля Праздник фейерверков и музыки к 148-летию Бишкека состоится 25 апреля
От&nbsp;Ормузского пролива до&nbsp;кыргызских АЗС. Как удержать цены на&nbsp;топливо в&nbsp;стране? От Ормузского пролива до кыргызских АЗС. Как удержать цены на топливо в стране?
Открытие нового учебного корпуса в&nbsp;медуниверситете &laquo;Авиценна&raquo; Открытие нового учебного корпуса в медуниверситете «Авиценна»
BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по&nbsp;греко-римской борьбе&nbsp;&mdash; 2026 BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по греко-римской борьбе — 2026
18 апреля, суббота
11:20
Кубок Азии по волейболу. С кем сыграет женская сборная Кыргызстана Кубок Азии по волейболу. С кем сыграет женская сборная...
11:16
Садыру Жапарову в Ошской области поступило более 1,8 тысячи обращений
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 13-17 апреля
10:43
В Джалал-Абадской области обсудили формирование инвестпортфеля Кыргызстана
10:21
Кабмин вынес на обсуждение изменения в реестр госуслуг