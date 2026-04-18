В Джалал-Абадской области обсудили формирование инвестпортфеля Кыргызстана

Спецпредставитель президента по особым поручениям Бакыт Торобаев провел совещание в рамках системной работы по формированию инвестиционного портфеля. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Основная цель совещания — создание приоритетных местных инвестиционных проектов, повышение инвестиционной привлекательности и разработка единой системы для развития экономики региона.

Бакыт Торобаев отметил, что в соответствии с поручением президента рассматривается инвестиционный потенциал каждого района страны, вопросы экономической эффективности проектов, экспортного потенциала, трудоустройства местного населения.

По поручению президента соответствующие совещания ранее проведены в районах Ошской и Чуйской областей, где были рассмотрены инвестпроекты. Совещания продолжатся в Сузакском, Базар-Коргонском, Аксыйском и Ноокенском районах Джалал-Абадской области.

Работа направлена на систематическое формирование регионального инвестиционного портфеля, соответствующего приоритетам национальной программы развития Кыргызской Республики до 2030 года и задачам ускорения социально-экономического развития страны.