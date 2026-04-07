Кабмин предлагает упростить отбор государственных инвестпроектов

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления о внесении изменений в порядок отбора национальных инвестиционных проектов и проектов государственного значения.

Согласно документу, предлагается расширить понятие проектов государственного значения. В него планируют включить инициативы, связанные с подготовкой и проведением международных спортивных, культурных и других общественно значимых мероприятий.

Кроме того, вводится возможность рассматривать отдельные проекты без ожидания формирования общего перечня, а также упрощается процедура их согласования. В частности, проекты, поддержанные профильными госорганами, смогут рассматриваться комиссией в ускоренном порядке.

Предлагается также:

возвращать заявки без рассмотрения при неполном пакете документов;

вести учет и сопровождение заявок с присвоением статусов;

сократить требования к документам для государственных органов и органов местного самоуправления;

разрешить продление сроков реализации проектов по решению комиссии.

Отмечается, что изменения направлены на повышение эффективности отбора и реализации стратегически важных проектов, а также на поддержку инициатив государственного значения.