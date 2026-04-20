13:25
USD 87.45
EUR 103.14
RUB 1.15
Экономика

В Кыргызстане отмечают рост инвестиций в основной капитал

Национальное агентство по инвестициям при президенте Кыргызской Республики продолжает системную работу по реализации мер, направленных на рост инвестиций, повышение доверия со стороны международных и отечественных инвесторов, улучшение инвестиционного климата и формирование устойчивой нормативно-правовой базы в инвестиционной сфере.

Согласно данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, по итогам I квартала 2026 года в Кыргызской Республике зафиксирован устойчивый рост инвестиций в основной капитал.

Общий объем инвестиций в январе – марте текущего года составил 77 миллиардов 319 миллионов сомов, что на 25,5 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Внутренние инвестиции увеличились в 1,2 раза, а приток внешнего капитала продемонстрировал более высокую динамику – рост в 1,5 раза.

Основные вложения направлены в строительство объектов в сфере добычи полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, транспортной деятельности и логистики, а также развитие энергетической инфраструктуры.

Положительная динамика свидетельствует о сохраняющемся высоком интересе инвесторов к реальному сектору экономики и инфраструктурным проектам Кыргызской Республики.

Системная работа национального агентства, включая сопровождение инвестиционных проектов и защиту прав инвесторов, продолжает вносить значимый вклад в укрепление инвестиционной активности и формирование устойчивой базы для дальнейшего экономического роста страны.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/371061/
просмотров: 274
Версия для печати
Популярные новости
Рубль прекратил расти, начал дорожать тенге. Курс валют на&nbsp;17&nbsp;апреля Рубль прекратил расти, начал дорожать тенге. Курс валют на 17 апреля
С&nbsp;1&nbsp;мая в&nbsp;Кыргызстане повышаются тарифы на&nbsp;электроэнергию С 1 мая в Кыргызстане повышаются тарифы на электроэнергию
В&nbsp;КР&nbsp;запускают систему электронной очереди для получения льготных кредитов В КР запускают систему электронной очереди для получения льготных кредитов
В&nbsp;Кыргызстане ввели &laquo;регуляторную гильотину&raquo;: что изменится для бизнеса В Кыргызстане ввели «регуляторную гильотину»: что изменится для бизнеса
Бизнес
Время помогать: новая роль волонтерства в&nbsp;Центральной Азии Время помогать: новая роль волонтерства в Центральной Азии
Связь, скорость, май: Beeline усилил сеть от&nbsp;Бишкека до&nbsp;Иссык-Куля Связь, скорость, май: Beeline усилил сеть от Бишкека до Иссык-Куля
KICB запустил акцию: 25&nbsp;лет вместе&nbsp;&mdash; 5&nbsp;МИЛЛИОНОВ причин выиграть KICB запустил акцию: 25 лет вместе — 5 МИЛЛИОНОВ причин выиграть
Праздник фейерверков и&nbsp;музыки к&nbsp;148-летию Бишкека состоится 25&nbsp;апреля Праздник фейерверков и музыки к 148-летию Бишкека состоится 25 апреля
20 апреля, понедельник
13:23
Следователь требовал $25 тысяч. В Бишкеке задержан сотрудник милиции Следователь требовал $25 тысяч. В Бишкеке задержан сотр...
13:18
Президент выразил соболезнования Казахстану в связи с кончиной Мухтара Шаханова
13:12
Бывшего полпреда в Ошской области арестовали до 10 июня
13:06
На автодороге Бишкек — Нарын — Торугарт временно ограничили движение транспорта
12:30
В Кыргызстане отмечают рост инвестиций в основной капитал