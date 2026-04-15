Экономика

Новый механизм инвестиций для населения предлагает Министерство экономики

Министерство экономики и коммерции предлагает создть в Кыргызстане новый механизм для инвестиций граждан. Проект соответствующего постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что инициатива направлена на решение системной проблемы. Разработчики указывают: несмотря на объем торгов на рынке ценных бумаг в размере более 262,7 миллиарда сомов в 2025 году, доля населения, участвующего в инвестициях, остается на уровне всего 2-3 процентов. Отсутствие понятных инструментов и регулирования консультантов сдерживает развитие рынка, пояснили инициаторы.

Минэкономики предлагает ввести запуск индивидуального инвестиционного счета. Это специальный брокерский или доверительный счет, который можно использовать только для операций с ценными бумагами. Его открытие займет до пяти рабочих дней, а активы клиента будут храниться отдельно от средств брокера. При этом вводятся жесткие ограничения: запрещены переводы третьим лицам, использование счета как расчетного, займы и залог активов.

Вывод средств возможен только при закрытии счета, минимальный срок владения составляет три года.

Также предлагается ввести механизм регулирования инвестиционных консультантов.

Впервые будут введены обязательная регистрация в государственном реестре и требования к квалификации: высшее образование, опыт работы не менее трех лет, отсутствие судимости и подтвержденная профессиональная компетенция.

Консультант будет обязан учитывать профиль клиента, раскрывать риски и не имеет права обещать гарантированный доход.

Госфиннадзор получит дополнительные полномочия — вести реестр консультантов и принимать решения о регистрации или отказе.  

Как отмечает ведомство, нововведения позволят увеличить объем долгосрочных инвестиций, снизить зависимость от внешних заимствований и повысить финансовую грамотность населения.
