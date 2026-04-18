Глава Минэкономики представил инвестпотенциал Кыргызстана бизнесу США

Министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков в рамках весенних совещаний МВФ и группы Всемирного банка в Вашингтоне провел встречу с представителями бизнес-сообщества США. В мероприятии приняли участие такие компании и организации, как Pangea Global LLC, Concrete Engine, American Councils for International Education, а также представители университета Невады.

В ходе диалога министр проинформировал участников о проводимых в стране институциональных и структурных реформах, направленных на создание предсказуемой и устойчивой экономической среды.

Глава ведомства подчеркнул: по итогам 2025 года рост ВВП республики составил 11,1 процента, что стало одним из самых высоких показателей в регионе.

Стабильность экономики также подтвердили международные рейтинговые агентства, улучшившие кредитные рейтинги КР.

В качестве приоритетных секторов для инвестиций были обозначены энергетика (включая гидроэнергетику и возобновляемые источники энергии), логистика и развитие транспортной инфраструктуры. Министр отметил, что укрепление макроэкономической устойчивости делает Кыргызскую Республику максимально привлекательной для иностранного капитала.

В завершение встречи Бакыт Сыдыков подтвердил готовность страны к взаимовыгодному сотрудничеству с американскими партнерами. Он выразил уверенность, что диалог в Вашингтоне послужит основой для реализации новых совместных инвестиционных проектов и углубления двустороннего партнерства.