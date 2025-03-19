Кыргызстан предлагает установить электронные счетчики на водозаборе «Головной»

Кыргызстан предложит установить электронные счетчики на водозаборе «Головной» на реке Ак-Суу на кыргызско-таджикской границе. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, кыргызская сторона внесет это предложение во время демаркации границ.

«Распределение воды останется по-прежнему на основе межправительственного соглашения. В дальнейшем планируем ввести электронное распределение. Совместно проведем ремонт и установим электронные счетчики. На компьютере будем следить, кому сколько воды уходит. Чтобы как раньше споров не было и не спускали и не поднимали шлюзы. Эти работы проведем во время демаркации», — сказал Камчыбек Ташиев.

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Напомним, 28 апреля 2021 года произошел конфликт в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

Сегодня на объединенном заседании комитетов ЖК депутаты рассматривают во втором и третьем чтениях проекты соглашения по границе. В частности:

проект договора между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан о государственной границе;

проект соглашения между странами о строительстве и использовании автомобильных дорог, обустройстве и использовании перекрестков;

проект соглашения между кабинетом министров Кыргызстана и правительством Таджикистана по обеспечению доступа к водохозяйственным и энергетическим объектам.