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Власть

Депутат ЖК предлагает закупать вместо аналоговых лекарств дженерики. Они дешевле

На заседании Жогорку Кенеша депутат Марат Мураталиев пояснил, почему «Кыргызфармация» поставляет лекарства медучреждениям несвоевременно и в недостаточном объеме.

По его словам, пациентские сообщества и врачи требуют поставлять им аналоги препаратов, а не более бюджетные дженерики.

«В «Кыргызфармации» мне объяснили, что аналог и дженерик одинаковые по составу, но последние стоят гораздо дешевле. Если бы Кыргызстан закупал дженерики, то выделяемых из бюджета средств хватило бы на обеспечение лекарствами всех больных. А так как мы закупаем аналоги, то из 1 тысячи больных препаратов хватает 300», — сказал нардеп.

Он заявил, что США перешли на дженерики и тем самым сэкономили $600 миллиардов, Европа сэкономила $400 миллиардов. А в России из-за дженериков разгорелся скандал такой, что пришлось вмешаться ФСБ. В итоге там тоже перешли на дженерики.

По словам Марата Мураталиева, «Кыргызфармации» приходится заказывать аналоги, а те поставляются с задержками.

Напомним, на заседании Жогорку Кенеша депутат Арсланбек Эгембердиев заявил, что до сих пор не все лекарства, заказанные в прошлом году, доставили в онкоцентр. Он потребовал, чтобы до апреля все препараты для больных раком были привезены в Наццентр онкологии и гематологии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320438/
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