12:06
USD 87.45
EUR 102.22
RUB 1.14
Общество

На 86 миллионов сомов планирует закупить лекарства «Кыргызфармация»

Госпредприятие «Кыргызфармация» объявило закупку лекарственных средств на второй квартал 2026 года. Планируемая сумма затрат составляет 86 миллионов сомов. Об этом сообщается на портале госзакупок

В перечень вошли препараты, отражающую реальную структуру потребностей системы здравоохранения страны.

В списке указаны антибиотики (амикацин, амоксициллин, цефалоспорины), кардиопрепараты (эналаприл, лозартан, аторвастатин), гормоны и противовоспалительные средства (преднизолон, гидрокортизон), а также препараты для интенсивной терапии и анестезиологии, средства для операционных и реанимации — изофлуран, севофлуран, атракурий, бупивакаин.

Также указан блок контролируемых веществ — кетамин, фентанил, трамадол и тримепиридин. Эти препараты используются для наркоза и обезболивания.

В перечне есть психотропные препараты — диазепам, клоназепам, галоперидол, хлорпромазин и антидепрессант пароксетин.

«Кыргызфармация» также закупит растворы для парентерального питания, антикоагулянты (гепарин, эноксапарин) и базовые средства вроде парацетамола и активированного угля.

Заявки принимают до 16 апреля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370178/
просмотров: 238
Версия для печати
14 апреля, вторник
12:03
Провести референдум о выходе Словении из НАТО предлагает спикер парламента Провести референдум о выходе Словении из НАТО предлагае...
12:00
В Кыргызстане запустили автоначисление налога: что изменилось для граждан
11:50
В Бишкеке оштрафовали стройкомпанию за нарушение правил безопасности
11:45
КР устанавливает дипотношения с Демократической Республикой Восточный Тимор
11:45
Конец эпохи сверхдержав