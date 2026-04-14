На 86 миллионов сомов планирует закупить лекарства «Кыргызфармация»

Госпредприятие «Кыргызфармация» объявило закупку лекарственных средств на второй квартал 2026 года. Планируемая сумма затрат составляет 86 миллионов сомов. Об этом сообщается на портале госзакупок

В перечень вошли препараты, отражающую реальную структуру потребностей системы здравоохранения страны.

В списке указаны антибиотики (амикацин, амоксициллин, цефалоспорины), кардиопрепараты (эналаприл, лозартан, аторвастатин), гормоны и противовоспалительные средства (преднизолон, гидрокортизон), а также препараты для интенсивной терапии и анестезиологии, средства для операционных и реанимации — изофлуран, севофлуран, атракурий, бупивакаин.

Также указан блок контролируемых веществ — кетамин, фентанил, трамадол и тримепиридин. Эти препараты используются для наркоза и обезболивания.

В перечне есть психотропные препараты — диазепам, клоназепам, галоперидол, хлорпромазин и антидепрессант пароксетин.

«Кыргызфармация» также закупит растворы для парентерального питания, антикоагулянты (гепарин, эноксапарин) и базовые средства вроде парацетамола и активированного угля.

Заявки принимают до 16 апреля.