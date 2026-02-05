Минздрав планирует в течение двух месяцев решить проблему с нехваткой лекарств

Государственное предприятие «Кыргызфармация», которое должно поставлять в больницы жизненно важные лекарственные средства, не справилось со своими задачами. Об этом заявил министр здравоохранения Каныбек Досмамбетов на заседании Жогорку Кенеша.

Он отметил, что деятельность компании в 2024-2025 годы была низкоэффективной и поставки лекарств не выполнены на 40 процентов.

«Мы полностью поменяли руководство, убрали неэффективный менеджмент и коррупционные схемы. Заказаны лекарства, которые должны были прийти еще в 2025 году. В конце декабря у нас была комиссия и приняли срочные меры. Первая партия поступила буквально в начале этой недели и сейчас проходит регистрацию. В больницы раздаются лекарства для онкобольных и новорожденных», — сказал министр.

Он добавил, что в течение двух месяцев больницы будут обеспечены необходимыми лекарствами.

Ранее министр заявлял о кризисе в госпредприятии «Кыргызфармация» и ее причиной он назвал внутренние управленческие проблемы: слабый менеджмент, конфликты интересов и в ряде случаев — прямое участие прежних руководителей в схемах с фармкомпаниями.