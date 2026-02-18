17:27
Общество

Без посредников. На закупке лекарств намерены сэкономить 410 миллионов сомов

С начала этого года госпредприятие «Кыргызфармация» централизованно закупает лекарства и медицинские изделия по утвержденным Министерством здравоохранения перечням.

По данным пресс-центра ведомства, в 2026-м часть закупок планируется реализовать через механизмы организаций системы ООН. Предусматривается приобретение около 30 наименований препаратов и медизделий с прямым выходом на производителей.

Изменен порядок централизованных поставок лекарств через «Кыргызфармацию»

Такая модель направлена на исключение посреднических звеньев, обеспечение соответствия продукции международным стандартам качества, включая преквалификацию ВОЗ, а также на формирование конкурентных ценовых условий за счет участия в глобальных закупочных механизмах.

Сейчас проводится подготовка к заключению договоров. По предварительным расчетам, при реализации этой модели ожидается экономия бюджетных средств по сравнению с 2025 годом в размере около 410 миллионов сомов.

Закупочная политика 2026-го ориентирована на снижение стоимости лекарств, обеспечение качества и устойчивости поставок, повышение эффективности использования государственных средств.
