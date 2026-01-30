Отказаться от закупок через посредников призвал Минздрав ГП «Кыргызфармация»

Ситуация в госпредприятии «Кыргызфармация» требует незамедлительных решений и кардинальных изменений. Об этом заявил министр здравоохранения Каныбек Досмамбетов.

Фото МЗ КР

По его словам, предприятие, на которое возложена миссия по обеспечению всех организаций здравоохранения страны доступными и качественными лекарствами и медицинскими изделиями, в последние годы оказалось в состоянии системного кризиса.

Финансирование есть, но эффективность стремится к нулю. Закупки срываются, сроки не соблюдаются, население и больницы своевременно не получают жизненно важные препараты и оборудование.

Министр подчеркнул, что причиной сложившейся ситуации стал не внешний фактор, а внутренние управленческие проблемы: слабый менеджмент, конфликты интересов и в ряде случаев — прямое участие прежних руководителей в схемах с фармкомпаниями.

Именно поэтому при выборе нового директора ключевым критерием стала независимость и чистота кандидата от фармацевтической мафии.

Болот Джунусов не имеет никакой аффилированности с отраслевыми структурами и является управленцем с опытом государственной службы, международной дипломатии и антикризисного администрирования. Минздрав КР

При этом, отметил министр, сбалансированность руководства будет обеспечена за счет второго заместителя директора, которого назначили из числа профессиональных фармакологов и будет курировать все направление, связанное с лекарственным обеспечением, закупками и формированием перечней. Это позволит обеспечить профессиональный контроль за всеми фармнаправлениями, включая соответствие препаратам, требованиям ВОЗ и стандартам закупок.

Каныбек Досмамбетов подчеркнул, что одна из ключевых задач нового руководства — выстроить прямую работу только с проверенными производителями, отказаться от закупок через посредников и прекратить практику приобретения медицинского оборудования у «фирм-однодневок», которые исчезают сразу после поставки, оставляя страну без сервиса, ремонта и гарантии.

«Мы должны закупать медицинское оборудование у мировых производителей, которые обеспечат гарантии работы оборудования на 15 и более лет. Важно не просто экономить, а закупать по международным непатентованным наименованиям (МНН), исключая коммерческие манипуляции и навязанные бренды. Каждый тендер должен быть ориентирован на реальную потребность системы здравоохранения, а не на интересы конкретных компаний», — сказал чиновник.