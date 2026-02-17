Изменен порядок централизованных поставок лекарств через «Кыргызфармацию»

Кабинет министров внес изменения в постановление от 15 ноября 2023 года № 601, которым утвержден порядок централизованной поставки лекарственных средств и медицинских изделий государственным предприятием «Кыргызфармация» при Министерстве здравоохранения.

Решение принято в целях оптимизации процесса закупки и поставки медикаментов и медизделий.

Согласно документу, в порядок внесен ряд уточнений. В частности, в механизм взаимодействия дополнительно включен Фонд обязательного медицинского страхования. Теперь вопросы финансирования, оплаты и мониторинга исполнения контрактов будут осуществляться во взаимодействии Министерства здравоохранения, ФОМС и ГП «Кыргызфармация».

Кроме того, предприятие обязано:

организовывать возврат и замену лекарств и медицинских изделий в случае выявления брака либо несоответствия условиям контракта;

принимать меры по минимизации рисков несвоевременной или неполной поставки, в том числе применять гарантийные механизмы и договорные санкции.

Отдельно закреплено право «Кыргызфармации» требовать своевременную и полную оплату по контрактам, включая авансовые платежи, от Министерства здравоохранения, ФОМС и организаций здравоохранения.

Размер авансовых платежей может составлять до 100 процентов суммы контракта — в зависимости от фактических поступлений средств из республиканского бюджета и ресурсов Социального фонда.

Постановление вступит в силу через семь дней.