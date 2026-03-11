17:52
Общество

Ситуацию с лекарствами в больницах КР прокомментировали в ГП «Кыргызфармация»

В Кыргызстане ситуация с обеспечением больниц лекарствами стабильная. Об этом 24.kg сообщил заместитель директора государственного предприятия «Кыргызфармация» Самарбек Болотбеков.

По его словам, согласно приказу Министерства здравоохранения № 1 от 1 января 2026 года ГП централизованно закупает 191 наименование лекарственных средств (ЛС).

Все, что не вошло в этот перечень, медицинские учреждения могут закупать самостоятельно.

«К нам заявки на медикаменты поступили немного с опозданием, но закуп мы производим своевременно. Всего на первый квартал 2026 года больницы запросили 106 наименований ЛС, примерно по 90 из них мы заключили контракты, и поставка уже идет», — сказал Самарбек Болотбеков.

Он добавил, что система закупок изменена. «Мы собрали заявки о потребностях сразу до конца года. Сейчас ведем мониторинг и планируем заключить долгосрочные контракты с заводами-производителями и дистрибьюторами — до конца года, а не делить по кварталам, чтобы не было перебоев в поставках», — отметил замдиректора.

Ранее в целях недопущения дефицита лекарств в начале 2026 года, а также с учетом объективных ограничений в возможностях ГП «Кыргызфармация» по полному и бесперебойному обеспечению в Минздраве обсудили вопрос предоставления организациям здравоохранения права самостоятельно проводить тендеры и осуществлять закупку необходимых препаратов.

Согласно порталу госзакупок, многие больницы сами проводят тендеры на приобретение медикаментов.

В Кыргызстане до 95 процентов лекарств обеспечиваются за счет импорта.
