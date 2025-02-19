15:01
USD 87.45
EUR 91.44
RUB 0.96
Власть

Депутат возмущен тем, что «Кыргызфармация» не привозит лекарства для онкобольных

На заседании Жогорку Кенеша депутат Арсланбек Эгембердиев сообщил: в 2024-м в парламенте разбирались в том, что в Национальный центр онкологии и гематологии не привозят необходимые лекарства. В итоге медикаменты привезли к концу года, в ноябре.

По словам народного избранника, до сих пор не все лекарства, заказанные в прошлом году, доставили в онкоцентр.

Он также проинформировал, что препарата «Китруда» нет. А без него у онкобольных учащаются метастазы.

«На 2025-й онкоцентру выделены хорошие средства: 800 миллионов сомов из Фонда высоких технологий и еще 60 миллионов из республиканского бюджета. Февраль заканчивается, а «Кыргызфармация» не привезла ни одного препарата для онкобольных», — сказал Арсланбек Эгембердиев.

Он потребовал, чтобы до апреля все лекарства для больных раком были доставлены в Наццентр онкологии и гематологии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320426/
просмотров: 328
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат ЖК предлагает закупать вместо аналоговых лекарств дженерики. Они дешевле
«Кыргызфармации» нужно 3,5 миллиарда на решение проблем с нехваткой лекарств
Госпредприятие «Кыргызфармация» в 2023 году заработало 28 миллионов сомов
Благодаря «Кыргызфармации» на закупках сэкономлено более 220 миллионов сомов
Глава Минздрава рассказал, когда решится проблема с лекарствами в Кыргызстане
«Кыргызфармация» подписала соглашение о сотрудничестве с китайской корпорацией
Медики Кыргызстана жалуются на отсутствие лекарств в больницах
Директора Кыргызфармации и главу департамента лекарств освободили от должностей
Благодаря Кыргызфармации на покупке лекарств сэкономили 300 миллионов сомов
Сколько сэкономили на покупке лекарств благодаря Кыргызфармации
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;10-14 февраля Кыргызстан: кадровые перестановки за 10-14 февраля
Переговоры России и&nbsp;США в&nbsp;Эр-Рияде: госсекретарь Марко Рубио об&nbsp;итогах встречи Переговоры России и США в Эр-Рияде: госсекретарь Марко Рубио об итогах встречи
Минобразования планирует ликвидировать тестирование &laquo;Алтын тамга&raquo; Минобразования планирует ликвидировать тестирование «Алтын тамга»
Заявления и&nbsp;критика вице-президента США в&nbsp;Мюнхене вызвали переполох в&nbsp;Европе Заявления и критика вице-президента США в Мюнхене вызвали переполох в Европе
Бизнес
Комплексная помощь специалистов Acıbadem при неврологических заболеваниях Комплексная помощь специалистов Acıbadem при неврологических заболеваниях
MEGA объявляет о&nbsp;проведении аукциона по&nbsp;реализации автомобилей MEGA объявляет о проведении аукциона по реализации автомобилей
Манифест новой эпохи Манифест новой эпохи
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; подвело итоги 2024 года ОАО «Кыргызтелеком» подвело итоги 2024 года
19 февраля, среда
14:59
Депутат ЖК предлагает закупать вместо аналоговых лекарств дженерики. Они дешевле Депутат ЖК предлагает закупать вместо аналоговых лекарс...
14:46
Выезд на встречку — патрульные за два часа оштрафовали водителей на 180 тысяч
14:32
Государственный кризисный центр в Бишкеке так и не заработал — Айсулуу Мамашова
14:29
Более 90 процентов инвестиций стран Залива направлено в Центральную Азию
14:13
Махабат Тажибек кызы угрожают расправой в тюрьме? Комментарий ГСИН