Депутат возмущен тем, что «Кыргызфармация» не привозит лекарства для онкобольных

На заседании Жогорку Кенеша депутат Арсланбек Эгембердиев сообщил: в 2024-м в парламенте разбирались в том, что в Национальный центр онкологии и гематологии не привозят необходимые лекарства. В итоге медикаменты привезли к концу года, в ноябре.

По словам народного избранника, до сих пор не все лекарства, заказанные в прошлом году, доставили в онкоцентр.

Он также проинформировал, что препарата «Китруда» нет. А без него у онкобольных учащаются метастазы.

«На 2025-й онкоцентру выделены хорошие средства: 800 миллионов сомов из Фонда высоких технологий и еще 60 миллионов из республиканского бюджета. Февраль заканчивается, а «Кыргызфармация» не привезла ни одного препарата для онкобольных», — сказал Арсланбек Эгембердиев.

Он потребовал, чтобы до апреля все лекарства для больных раком были доставлены в Наццентр онкологии и гематологии.