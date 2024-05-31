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Власть

ЦИК обжалует решение судов по признанию депутатом Абдурахмана Муртазалиева

ЦИК находится в процессе обжалования судебных решений, которыми суды неправомерно обязывают комиссию признать Абдурахмана Муртазалиева избранным депутатом ЖК в Свердловском округе № 29, и, соответственно, исполнительного листа по данному решению. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

«20 мая в ЦИК от подразделения службы судебных исполнителей Свердловского района поступил исполнительный лист от 16 мая с предложением о добровольном исполнении вышеуказанного обжалуемого судебного решения — в течение 10 рабочих дней со дня регистрации у ответчика», — сообщили в Центризбиркоме.

Напомним, что в феврале 2022-го на выборах по Свердловскому округу выиграл Абдурахман Муртазалиев. Но Центризбирком тогда принял постановление об отмене его регистрации. Абдурахмана Муртазалиева сняли с гонки из-за показаний двух женщин, к которым, как утверждал претендент, он отношения не имел и агитаторами они у него не работали.

Судебные инстанции решение ЦИК поддержали и депутатом стал Шайлообек Атазов.

В ноябре прошлого года на допрос вызывали уже агитаторов Атазова. При этом недавно они были осуждены. Сам Атазов заявлял, что не работал на выборах с людьми, которых ГКНБ вызвал на допрос и которых после осудили.

В феврале 2024 года Абдурахман Муртазалиев обратился в ЦИК с просьбой досрочно прекратить полномочия Шайлообека Атазова и признать победителем выборов его, но Центризбирком ему отказал.

После этого Абдырахман Муртазалиев обратился в суд. В марте Административный суд Бишкека вынес решение о признании его избранным депутатом Жогорку Кенеша, обязав ЦИК отменить решение от 9 марта 2022 года об отмене регистрации кандидата Муртазалиева. Центризбирком и Шайлообек Атазов с таким раскладом дел не согласились и подали апелляцию. В итоге дело дошло до Верховного суда. Он оставил в силе решение о лишении Шайлообека Атазова депутатского мандата, а также оставил решения судов, которыми избранным депутатом ЖК по Свердловскому району признается Абдурахман Муртазалиева.

В итоге 7 мая ЦИК лишил Шайлообека Атазова мандата, но вопрос по Абдурахману Муртазалиеву в тот день не рассматривал. К нему Центризбирком вернулся спустя неделю. 14 мая стало известно, что ЦИК направила президенту предложение о назначении досрочных выборов депутата Жогорку Кенеша по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 29.

Абдурахман Муртазалиев обратился к президенту с просьбой не назначать повторные выборы. Но глава государства удовлетворил предложение ЦИК.

Выборы депутата по Свердловскому избирательному округу пройдут 30 июня.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295466/
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