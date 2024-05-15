18:25
USD 88.33
EUR 95.26
RUB 0.96
Власть

ЦИК просит президента назначить досрочные выборы в Свердловском районе

ЦИК направила президенту Садыру Жапарову предложение о назначении досрочных выборов по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 29. Об этом стало известно на заседании ведомства.

Такое решение принято во исполнение решения Верховного суда.

Отметим, в соответствии с частью 6 статьи 65 конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша» выборы депутатов парламента по одномандатным избирательным округам вместо выбывших в соответствующих избирательных округах назначаются главой государства и проводятся Центризбиркомом в течение двух месяцев после появления вакантного депутатского мандата.

Напомним, 8 мая ЦИК лишила Шайлообека Атазова депутатского мандата на основании решения Верховного суда. Он считается сторонником Матраимовых. Атазов работал главным тренером спортивного клуба RM, принадлежащего экс-таможеннику Райымбеку Матраимову, признанному виновным в коррупции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294040/
просмотров: 626
Версия для печати
Материалы по теме
ЦИК лишил Шайлообека Атазова депутатского мандата
Досрочные выборы депутатов ЖК. Кандидаты начали подавать заявления в ЦИК
Выборы по Ошскому округу. ЦИК отменила регистрацию двух кандидатов в депутаты
Максатбек Сарбагышев сложил полномочия депутата Жогорку Кенеша
Советбек Рустамбек уулу стал депутатом Жогорку Кенеша
Еще один. Депутат Жогорку Кенеша Эмилбек Джусупов решил сложить полномочия
Депутаты возмущены отсутствием на заседании комитета ЖК представителей ЦИК
Более 10 миллионов сомов потратят на выборы депутатов ЖК по Ошскому округу
Досрочные выборы в Жогорку Кенеш. ЦИК зарегистрировала первых кандидатов
Досрочные выборы в Жогорку Кенеш. 13 кандидатов подали заявления
Популярные новости
Путин выполнил волю Пригожина. Шойгу больше не&nbsp;министр обороны Путин выполнил волю Пригожина. Шойгу больше не министр обороны
Минэнерго строит малые ГЭС в&nbsp;два раза дороже, чем частники&nbsp;&mdash; депутат Минэнерго строит малые ГЭС в два раза дороже, чем частники — депутат
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;6-10 мая Кыргызстан: кадровые перестановки за 6-10 мая
Одобрена схематическая карта административной границы Бишкека Одобрена схематическая карта административной границы Бишкека
Бизнес
Кыргызстан и&nbsp;Венгрия будут вместе решать водные проблемы Кыргызстан и Венгрия будут вместе решать водные проблемы
Как я&nbsp;остаюсь на&nbsp;связи с&nbsp;семьей даже в&nbsp;другой стране Как я остаюсь на связи с семьей даже в другой стране
Кредиты под 10&nbsp;процентов на&nbsp;развитие сельского хозяйства от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo; Кредиты под 10 процентов на развитие сельского хозяйства от «РСК Банка»
Развитие сети MEGA: госоператор улучшил связь 4G&nbsp;по&nbsp;всему Кыргызстану Развитие сети MEGA: госоператор улучшил связь 4G по всему Кыргызстану
15 мая, среда
18:05
Фестиваль «Кыргызстан — сердце Азии» состоится близ Бишкека Фестиваль «Кыргызстан — сердце Азии» состоится близ Биш...
18:00
Кыргызстан и Венгрия будут вместе решать водные проблемы
17:59
Закупочные цены на молоко снизились, а в магазинах его стоимость та же — депутат
17:41
В регламент ЕАЭС о безопасности игрушек внесены изменения
17:19
Онлайн-присмотр за главами госорганов. Как это видят в администрации президента