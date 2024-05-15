ЦИК просит президента назначить досрочные выборы в Свердловском районе

ЦИК направила президенту Садыру Жапарову предложение о назначении досрочных выборов по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 29. Об этом стало известно на заседании ведомства.

Такое решение принято во исполнение решения Верховного суда.

Отметим, в соответствии с частью 6 статьи 65 конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша» выборы депутатов парламента по одномандатным избирательным округам вместо выбывших в соответствующих избирательных округах назначаются главой государства и проводятся Центризбиркомом в течение двух месяцев после появления вакантного депутатского мандата.

Напомним, 8 мая ЦИК лишила Шайлообека Атазова депутатского мандата на основании решения Верховного суда. Он считается сторонником Матраимовых. Атазов работал главным тренером спортивного клуба RM, принадлежащего экс-таможеннику Райымбеку Матраимову, признанному виновным в коррупции.