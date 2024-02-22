Кандидат хотел оспорить итоги выборов двухлетней давности. ЦИК ему отказал

Центральная избирательная комиссия на заседании рассмотрела заявление Абдурахманхаджи Муртазалиева, кандидата по Свердловскому избирательному округу в феврале 2022 года. Он просил досрочно прекратить полномочия депутата Жогорку Кенеша Шайлообека Атазова.

На заседание ЦИК сам заявитель и его представитель не явились. Информацию из заявления Абдурахманхаджи Муртазалиева зачитал заведующий отделом правового обеспечения аппарата ЦИК Мырзабек Таалайбеков.

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Он сообщил, что приговором Свердловского районного суда города Бишкека от 16 мая 2022 года установлено отсутствие причастности Абдурахманхаджи Муртазалиева и его близких родственников с обвиняемыми по делу о подкупе голосов.

«Приговором Свердловского районного суда от 21 декабря 2023 года два человека признаны виновными в совершении преступления части 2 статьи 196 УК (подкуп голосов), доказана их причастность к депутату Жогорку Кенеша Шайлообеку Атазову», — сказал Мырзабек Таалайбеков.

По его словам, также в заявлении представитель просит досрочно прекратить полномочия депутата ЖК Шайлообека Атазова и признать избранным депутатом парламента по Свердловскому одномандатному округу Абдурахманхаджи Муртазалиева.

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова отметила, что решение судов избирательного процесса пересмотру по вновь открывшимся и новым обстоятельствам не подлежит.

По ее словам, заявления (жалобы) о нарушениях подлежат рассмотрению незамедлительно, как субъекту стало известно о нарушении его избирательных прав, принятии решений, совершении действия (бездействия) — но не позднее трех календарных дней. Сроки подачи заявлений (жалоб) восстановлению не подлежат. По истечении указанных сроков заявления (жалобы) не принимаются. Течение срока подачи заявлений (жалоб) начинается на следующий день после принятия решения, совершения действия (бездействия).

Сроки рассмотрения заявлений (жалоб) избирательными комиссиями — три дня с момента поступления, срок дополнительного рассмотрения — пять дней.

В феврале 2022 года на выборах по Свердловскому округу выиграл Абдурахманхаджи Муртазалиев. Но Верховный суд поддержал ранее принятое решение Административного суда столицы и постановление ЦИК об отмене регистрации Муртазалиева. Депутатом от Свердловского округа стал Шайлообек Атазов.

Абдурахманхаджи Муртазалиева тоже сняли с гонки из-за показаний двух женщин, к которым, как утверждал сам кандидат, он отношения не имел и агитаторами они у него не работали.