Верховный суд оставил в силе решение о лишении Шайлообека Атазова мандата

Верховный суд оставил в силе решение о лишении Шайлообека Атазова депутатского мандата. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что решение Центризбиркома об отмене регистрации кандидата в депутаты Жогорку Кенеша по Свердловскому одномандатному округу Абдурахмана Муртазалиева и пункты 2, 3 постановления Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов «О результатах повторных выборов депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Свердловскому одномандатному округу № 29», по которым победителем определен Шайлообек Атазов, отменены.

Решение Административного суда от 1 марта и определение судебной коллегии по административным делам Бишкекского городского суда от 5 апреля, которыми избранным депутатом ЖК по Свердловскому району признается Абдурахман Муртазалиева, оставлены в силе.

Напомним, в феврале 2022-го на выборах по Свердловскому округу выиграл Абдурахман Муртазалиев. Но Верховный суд поддержал решение Административного суда столицы и постановление Центризбиркома об отмене регистрации Абдурахмана Муртазалиева. Депутатом от Свердловского округа стал Шайлообек Атазов.

Абдурахмана Муртазалиева сняли с гонки из-за показаний двух женщин, к которым, как утверждал претендент, он отношения не имел и агитаторами они у него не работали.