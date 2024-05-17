Не позволим воровать. Садыр Жапаров прокомментировал видео со слитками золота

«Мы не воруем у себя и не позволим другим это делать», — заявил президент Садыр Жапаров в интервью информагентству «Кабар», комментируя скандальный ролик со слитками золота.

Напомним, в социальных сетях появилось короткое видео с четырьмя коробками, наполненными якобы слитками золота. Голос за кадром некоему Сабыру ава отчитывается о подготовке груза к отправке. Учитывая, что родного брата главы государства зовут Сабыр Жапаров, семью президента стали обвинять в незаконном вывозе золота из страны.

После этого депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев в интервью одному из местных радио спросил, почему власти не заинтересовались этим фактом. По его словам, даже если золото не с «Кумтора», его все равно вывозят из Кыргызстана.

«У кыргызов есть хорошая поговорка: «Шектүү шекшинет» («На воре и шапка горит»). Если он сам вор, ему и другие кажутся ворами. В отличие от них, мы не такие. Мы не крадем у себя и не позволим другим это делать. Если появятся какие-то интересные факты, власти без какого-либо видео быстро вмешаются и задержат тех, кто незаконно вывозит золото», — отметил глава государства.

Садыр Жапаров добавил, что сейчас никто не может вывозить золото государства. Однако он не исключил случаи, когда частные лица и компании пытаются уклониться от уплаты налогов и таможенных пошлин и вывезти свое золото.

Напомним, ранее президент уже комментировал видео со слитками золота. Тогда Садыр Жапаров заявил, что члены его семьи не вывозят ничего за границу.