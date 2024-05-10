Ни один грамм золота не украден. Президент прокомментировал видео со слитками

Президент Садыр Жапаров в интервью информагентству «Кабар» прокомментировал скандальный ролик со слитками золота.

Напомним, в социальных сетях появилось короткое видео с четырьмя коробками, наполненными якобы слитками золота. Голос за кадром некоему Сабыр ава отчитывается о подготовке груза к отправке. Учитывая, что родного брата главы государства зовут Сабыр Жапаров, семью президента стали обвинять в незаконном вывозе золота из страны.

Стали бы люди, которые крадут золото и вывозят его в другие государства, снимать такое видео и затем распространять его в социальных сетях? Сегодня в нашей республике никто не может украсть ни грамма золота с государственных приисков. Садыр Жапаров

Он рассказал, что на всех месторождениях золота и аффинажном заводе установлены видеокамеры, записи с которых в онлайн-формате круглосуточно просматривают тысячи специалистов. Записи также сохраняются. Поэтому невозможно украсть ни грамма золота.

Глава государства заявил, что члены его семьи не вывозят ничего за границу.

Я не знаю, сколько времени пробуду на посту. Это знает только бог. Когда срок моего президентства подойдет к концу, я не только сам, но и члены моей семьи отчитаются о том, сколько инвестиций привлекли в страну, какие здания построили, в какие отрасли сколько средств вложили, какую пользу принесли государству и народу. Тогда узнаете много правды, а сейчас пока говорить не стану. Садыр Жапаров

По словам президента, его семья и команда, с которой он работает, приносят республике только пользу.

Садыр Жапаров заявил, что о коррупции в стране до его прихода к власти показывают статистические данные.

«К примеру, до 2020 года чистая прибыль «Кыргызалтына» составила 340 миллионов сомов. В 2021-м — 2,7 миллиарда, 2022-м — 5,6 миллиарда, а в 2023-м — 12,6 миллиарда сомов. Такие показатели не только в «Кыргызалтыне» и «Кумторе», но и в Налоговой, Таможенной службах», — подытожил он.