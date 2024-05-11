Кыргызстан: кадровые перестановки за 6-10 мая

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Три депутата Жогорку Кенеша принесли присягу.

Выборы в округах состоялись 28 апреля. Депутатами стали:

Бактыяр Калпаев от Баткенского одномандатного округа;

Илимбек Кубанычбеков от Кара-Суйского одномандатного округа;

Бекмурза Эргешов зарегистрирован депутатом от Ошского одномандатного округа.

Все они вошли в депутатскую группу «Мекенчил».

Места в парламенте стали вакантными после выпуска сюжетов на телеканале «Регион ТВ», принадлежащем главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, о связях отдельных нардепов с экс-таможенником Райымбеком Матраимовым. Некоторые из них отказались от мандатов.

На этой неделе ЦИК лишил Шайлообека Атазова депутатского мандата.

Исхак Масалиев возглавил фракцию «Бутун Кыргызстан».

Адахан Мадумаров сложил с себя полномочия. Причиной уходом с поста стало возбуждение в отношении него уголовного дела.

Заместителем Исхака Масалиева стал Эмил Токтошев.

Санжар Муканбетов назначен директором Национального института стратегических инициатив при президенте.

Напомним, Садыр Жапаров в апреле подписал указ. Согласно нему, путем слияния реорганизованы Национальный институт стратегических исследований при президенте, который возглавлял Санжар Муканбетов, и Институт исследований экономической политики, и на их базе образован Национальный институт стратегических инициатив.

Санжар Муканбетов родился 12 декабря 1972 года. Окончил Кыргызский технический университет, Кыргызский государственный национальный университет по специальности «экономист».

Ранее работал заведующим отделом отраслевой политики — заместителем начальника управления по подготовке решений президента и кабинета министров администрации президента.

Во времена президентства Сооронбая Жээнбекова был министром экономики.

Возглавлял Государственную службу регулирования и надзора за финансовым рынком, работал вице-премьером.

Болотбек Узакбаев назначен замначальника управления администрации президента КР.

Он стал заведующим отделом организационной работы и взаимодействия с регионами — заместителем начальника управления по подготовке решений президента Кыргызской Республики.

Болотбек Узакбаев ранее был первым вице-мэром Джалал-Абада.

Рамиз Алиев стал вице-мэром Бишкека.

Его предшественник Жыргалбек Шамыралиев освобожден от должности по собственному желанию.

Рамиз Алиев родился 19 августа 1984 года. Работал в ГНС, в ГП «Национальная компания «Кыргыз темир жолу»». До назначения был начальником МП «Тазалык».

Он будет курировать вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Жолдош Чуштуков назначен начальником муниципального предприятия «Тазалык».

Ранее главой «Тазалыка» был Рамиз Алиев, он стал вице-мэром столицы по вопросам ЖКХ.

О кадровых перестановках с 29 апреля по 3 мая читайте здесь.