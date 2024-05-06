Дело Адахана Мадумарова. Суд вернул апелляционную жалобу экс-депутата

Бишкекский городской суд вернул апелляционную жалобу экс-депутата, лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова. Об этом сообщили в суде.

Ранее Адахан Мадумаров подал апелляционную жалобу в горсуд на решение Первомайского районного суда Бишкека, в результате которого его лишили депутатского мандата.

«Апелляционная жалоба возвращена Первомайским райсудом, в связи с пропуском срока на подачу документа», — проинформировали в суде.

Напомним, 26 марта Первомайский районный суд признал Адахана Мадумарова виновным по делу о государственной измене и мошенничестве. Но из-за истечения срока давности политика освободили. Однако из-за того, что меру пресечения ему не изменили, из СИЗО Мадумаров вышел только 26 апреля.

26 апреля стало известно, что Центризбирком досрочно прекратил полномочия депутата Жогорку Кенеша Адахана Мадумарова. Основанием для такого решения стал приговор Первомайского районного суда Бишкека.

Отметим, Адахан Мадумаров был депутатом Жогорку Кенеша седьмого созыва от фракции «Бутун Кыргызстан».