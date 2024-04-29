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Власть

Оказывают давление. Шайлообек Атазов о сдаче мандатов депутатами

Депутат Жогорку Кенеша Шайлообек Атазов прокомментировал на своей странице Facebook сдачу мандатов народными избранниками.

По его словам, в истории никогда такого давления не оказывали на депутатов, как сейчас это делают в седьмом созывы Жогорку Кенеша.

«Как вы знаете, я 13 марта на трибуне Жогорку Кенеша выступил с обращением по поводу политической ситуации в стране и рассказал, что мой мандат забирают незаконно. Я двенадцатый депутат, который уходит из парламента. Я предложил, что после меня прекратят эстафету лишения депутатских мандатов. Несмотря на это, сегодня еще шесть депутатов сдали мандаты. У Адахана Мадумарова забрали мандат. Если у такого самого опытного депутата отбирают мандат, то у молодых парламентариев забрать его — простое дело», — сказал Шайлообек Атазов.

Он добавил, что это все создает угрозу для дальнейшего развития парламентаризма и демократии в стране.

«Дело не в мандате. Вопрос в нарушении процедуры изъятия. Общее число сдавших мандат депутатов приближается к 20. Спикер парламента Нурланбек Шакиев спокойно на все это смотрит и даже не спросил у представителей судов и прокуратуры: за какое преступление и на каком основании отбирают мандаты», — отметил нардеп.

За последнее время депутатские полномочия сложили более 10 депутатов Жогорку Кенеша седьмого созыва. Среди них Искендер Матраимов, Нурлан Ражабалиев, Абдыбахаб Боронбаев, Айбек Осмонов и Жусупбек Коргонбай уулу. В настоящее время суд рассматривает вопрос о мандате Шайлообека Атазова.

Вчера, 28 апреля, прошли внеочередные выборы в Баткенском № 2, Ошском № 7 и Кара-Суйском № 9 одномандатных избирательных округах, где избирают депутатов на вакантные места.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292914/
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