15:58
USD 87.45
EUR 101.67
RUB 1.12
Власть

Минюст предлагает вносить изменения в кодексы КР не более одного раза в год

Министерство юстиции предлагает добавить в кодексы Кыргызстана статью, которая регулирует периодичность внесения в них изменений.

Как рассказал министр юстиции Аяз Баетов на заседании комитета Жогорку Кенеша по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции, в Кыргызстане часто вносятся поправки в кодексы, которые влияют на правоприменительную практику.

«Иногда даже госорганы не могут уследить, какие вносятся изменения. Это влияет на бизнес-среду, инвестиции. Мы предлагаем, чтобы изменения вносились не более одного раза в год. Есть исключения — если поправки вносятся на основании решения президента либо во исполнение решения Конституционного суда. Подобная практика уже применяется при внесении изменений в Налоговый кодекс и Цифровой кодекс», — сказал министр.

По его информации, в 2025 году в Кодекс о правонарушениях изменения вносились 33 раза, в Уголовный кодекс — 13 раз.

Всего предлагается внести изменения в 17 кодексов: Гражданский, Земельный, Лесной, Семейный, Водный, Жилищный, Воздушный, Бюджетный, Трудовой, Уголовно-процессуальный, Уголовный, Уголовно-исполнительный, Гражданский процессуальный, Административно-процессуальный, а также кодексы о детях, о неналоговых доходах и о правонарушениях.

Некоторые депутаты посчитали этот законопроект нарушением права законотворцев. Однако министр заверил, что никакого нарушения нет. По его словам, каждый парламентарий так же сможет готовить свои законопроекты, но раз в год будет формироваться единый нормативно-правовой акт со всеми предлагаемыми поправками.

Также глава Минюста отметил, что готов во втором чтении проработать механизм внеочередного введения изменений в кодексы со стороны депутатов в случае срочной необходимости.

По итогам обсуждения депутаты посчитали, что законопроект необходимо доработать и сняли его с повестки дня.
Ссылка: https://24.kg/vlast/358570/
просмотров: 232
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты ЖК ознакомились с работой мусороперерабатывающего завода в Бишкеке
Лошади, змеи, кролики Жогорку Кенеша и гороскоп от ИИ
Не успев начать работу, депутаты Жогорку Кенеша отправятся... к избирателям
ЦИК напомнила избранным депутатам: три дня на отказ от несовместимых должностей
ГНС напомнила кандидатам в депутаты о нормах налогового законодательства
МИД перенаправил вопрос о возможном запрете въезда депутатам в РФ в Погранслужбу
Равные условия. Депутатам Жогорку Кенеша перестали платить зарплату
В Кыргызстане введут в действие Кодекс о торговом мореплавании
Кто работает, а кто числится: топ-10 депутатов Жогорку Кенеша VII созыва
После критики депутатов. Минюст доработает законопроект о поправках в кодексы
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане предлагают разрешить конфискацию имущества до&nbsp;приговора суда В Кыргызстане предлагают разрешить конфискацию имущества до приговора суда
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;12-16 января Кыргызстан: кадровые перестановки за 12-16 января
В&nbsp;Кыргызстане вводят &laquo;государственное задание&raquo; в&nbsp;сфере госзакупок В Кыргызстане вводят «государственное задание» в сфере госзакупок
Камчыбек Ташиев потребовал проверить все ломбарды: Беспредела больше не&nbsp;будет Камчыбек Ташиев потребовал проверить все ломбарды: Беспредела больше не будет
Бизнес
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
Медуслуги в&nbsp;Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR Медуслуги в Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR
Сеть&nbsp;О! стала еще мощнее: масштабное обновление в&nbsp;100+ населенных пунктах Сеть О! стала еще мощнее: масштабное обновление в 100+ населенных пунктах
20 января, вторник
15:52
Президент КР утвердил новые правила для крипторынка и виртуальных активов Президент КР утвердил новые правила для крипторынка и в...
15:49
Генпрокуратура: Законопроект МВД о рецидиве противоречит Конституции
15:38
В Казахстане снова будет введена должность вице-президента страны
15:31
Разжигание межнациональной розни в соцсетях. Кыргызстанца вызвали в ГКНБ
15:23
Территорию вдоль технического канала ТЭЦ Бишкека комплексно благоустроят