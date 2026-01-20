Минюст предлагает вносить изменения в кодексы КР не более одного раза в год

Министерство юстиции предлагает добавить в кодексы Кыргызстана статью, которая регулирует периодичность внесения в них изменений.

Как рассказал министр юстиции Аяз Баетов на заседании комитета Жогорку Кенеша по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции, в Кыргызстане часто вносятся поправки в кодексы, которые влияют на правоприменительную практику.

«Иногда даже госорганы не могут уследить, какие вносятся изменения. Это влияет на бизнес-среду, инвестиции. Мы предлагаем, чтобы изменения вносились не более одного раза в год. Есть исключения — если поправки вносятся на основании решения президента либо во исполнение решения Конституционного суда. Подобная практика уже применяется при внесении изменений в Налоговый кодекс и Цифровой кодекс», — сказал министр.

По его информации, в 2025 году в Кодекс о правонарушениях изменения вносились 33 раза, в Уголовный кодекс — 13 раз.

Всего предлагается внести изменения в 17 кодексов: Гражданский, Земельный, Лесной, Семейный, Водный, Жилищный, Воздушный, Бюджетный, Трудовой, Уголовно-процессуальный, Уголовный, Уголовно-исполнительный, Гражданский процессуальный, Административно-процессуальный, а также кодексы о детях, о неналоговых доходах и о правонарушениях.

Некоторые депутаты посчитали этот законопроект нарушением права законотворцев. Однако министр заверил, что никакого нарушения нет. По его словам, каждый парламентарий так же сможет готовить свои законопроекты, но раз в год будет формироваться единый нормативно-правовой акт со всеми предлагаемыми поправками.

Также глава Минюста отметил, что готов во втором чтении проработать механизм внеочередного введения изменений в кодексы со стороны депутатов в случае срочной необходимости.

По итогам обсуждения депутаты посчитали, что законопроект необходимо доработать и сняли его с повестки дня.