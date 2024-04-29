Ошский округ. Почему лидирует кандидат, которого сняли с выборов

В Ошском избирательном округе № 7, по предварительным данным, в депутаты Жогорку Кенеша проходит Бекмурза Эргешов. У него 43,80 процента голосов.

В пятницу на заседании ЦИК принято решение об отмене регистрации кандидата в депутаты парламента в Ошском избирательном округе Бекмурзы Эргешова за нарушение требований конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша» (злоупотребление административным ресурсом).

«Претендент оспорил решение Центризбиркома, суд восстановил его. Поэтому Бекмурза Эргешов принял участие в выборах», — сообщил 24.kg член ЦИК Абдыжапар Бекматов.

Бекмурза Эргешов — директор Ошского муниципального предприятия теплоснабжения. Это его не первая попытка попасть в Жогорку Кенеш. В прошлый раз баллотировался в парламент в 2020 году от партии «Биримдик». Затем дважды участвовал в выборах в Ошский горкенеш от партии «Ата Журт Кыргызстан» и даже прошел, но вскоре сдал мандат и вернулся на муниципальную должность.

Напомним, вчера, 28 апреля, прошли внеочередные выборы по Ошскому избирательному округу № 7. Мандат оказался вакантным после того, как Айбек Осмонов сложил с себя полномочия. В выборах участвовали 12 кандидатов.