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Власть

Досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша. На участках началось голосование

В Баткенском № 2, Ошском № 7 и Кара-Суйском № 9 одномандатных избирательных округах сегодня проходят выборы депутатов Жогорку Кенеша.

Всего в трех избирательных округах в выборах участвуют 30 кандидатов, из них одна женщина.

В Баткенском избирательном округе — 10 претендентов, в Ошском на мандат претендуют 13 человек, в Кара-Суйском — в бюллетене 7 фамилий.

По трем округам зарегистририровали 349 тысяч 798 избирателей, из них по Баткенскому избирательному округу — 112 тысяч 379, Ошскому — 125 тысяч 386, Кара-Суйскому — 112 тысяч 33.

На подготовку и проведение выборов планируют потратить в общем 34 миллиона 648 тысяч сомов.

Напомним, места в парламенте стали вакантными, так как после выпуска сюжетов на телеканале «Регион ТВ», принадлежащем главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, о связях отдельных нардепов с экс-таможенником Райымбеком Матраимовым некоторые из них отказались от мандатов.

В частности, в них упоминаются брат экс-таможенника Искендер Матраимов, Айбек Осмонов, Шайлообек Атазов, инициатор законопроекта об иноагентах Надира Нарматова. Респонденты отмечали, что эти члены Жогорку Кенеша должны добровольно сложить депутатские полномочия либо быть лишены мандата.

Первым ЦИК досрочно прекратила полномочия члена фракции «Ата Журт Кыргызстан» Абдыбахаба Боронбаева, который до прихода в парламент возглавлял Юго-Западную таможню. Мандат передали следующему в партийном предвыборном списке кандидату — бизнесмену Саидбеку Зулпуеву.

Следом Центризбирком на основании поданных заявлений о сдаче мандата досрочно прекратил полномочия депутатов ЖК Искендера Матраимова, Нурлана Ражабалиева и Айбека Осмонова. Так как они в парламент прошли от одномандатных округов, в них указами президента назначили досрочные выборы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292771/
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