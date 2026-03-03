ЦИК проверяет информацию о наличии судимости у депутата ЖК Бекмурзы Эргешова

Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов проверяет, есть ли у депутата Жогорку Кенеша Бекмурзы Эргешова судимость. Информацию об этом 24.kg подтвердил член ЦИК Абдыжапар Бекматов.

Он отметил, что запрос в информационный центр МВД был направлен несколько дней назад.

«Ответ пока не получили. Срок ответа на запросы составляет 14 дней. Как получим информацию, будем рассматривать вопрос», — сказал Бекматов.

Если у депутата выявят наличие судимости, будет поднят вопрос о лишении мандата. Стоит отметить, что для участия в выборах кандидат должен предоставить справку об отсутствии у него судимости.

На прошедших в ноябре 2025 года парламентских выборах Бекмурза Эргешов был избран депутатом Жогорку Кенеша от избирательного округа № 6 (город Ош). Ранее другой кандидат от этого округа заявил, что Эргешова осудили в 1998 году на пять лет. Сам депутат эти заявления не комментировал.