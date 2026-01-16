Депутаты ЖК ознакомились с работой мусороперерабатывающего завода в Бишкеке

Депутаты Жогорку Кенеша провели выездное заседание на экотехнологическом заводе по переработке отходов и выработке электроэнергии в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

В мероприятии также приняли участие мэр столицы Айбек Джунушалиев и представители муниципальных служб.

Народные избранники ознакомились с деятельностью предприятия, его материально-техническими возможностями и производственными мощностями, а также на месте осмотрели процессы приема отходов, их сжигания и выработки электроэнергии. Представители завода рассказали об автоматизированных системах управления, технических операциях и соблюдении требований экологической безопасности.

По словам Айбека Джунушалиева, в настоящее время предприятие перерабатывает около 1 тысячи тонн отходов в сутки и вырабатывает до 30 киловаттт электроэнергии в час. В перспективе рассматривается вопрос увеличения производственных мощностей завода.

В ходе заседания депутаты обсудили ряд вопросов, связанных с работой предприятия. В частности, поднимались темы строительства аналогичных объектов на юге страны, условий инвестиционного соглашения, подготовки молодых специалистов совместно с вузами, рекультивации старого мусорного полигона и озеленения территории. Кроме того, обсуждались вопросы трудоустройства граждан Кыргызстана, уровня заработной платы и условий труда, а также вывоза отходов из пригородных районов.

Помимо этого, участники выездного заседания затронули проблемы смога и загрязнения воздуха в столице, меры по улучшению качества воздуха и снижению дорожных заторов, а также ход реализации соответствующих городских программ.