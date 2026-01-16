17:53
USD 87.45
EUR 101.71
RUB 1.12
Власть

Депутаты ЖК ознакомились с работой мусороперерабатывающего завода в Бишкеке

Депутаты Жогорку Кенеша провели выездное заседание на экотехнологическом заводе по переработке отходов и выработке электроэнергии в Бишкеке. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

В мероприятии также приняли участие мэр столицы Айбек Джунушалиев и представители муниципальных служб.

Народные избранники ознакомились с деятельностью предприятия, его материально-техническими возможностями и производственными мощностями, а также на месте осмотрели процессы приема отходов, их сжигания и выработки электроэнергии. Представители завода рассказали об автоматизированных системах управления, технических операциях и соблюдении требований экологической безопасности.

По словам Айбека Джунушалиева, в настоящее время предприятие перерабатывает около 1 тысячи тонн отходов в сутки и вырабатывает до 30 киловаттт электроэнергии в час. В перспективе рассматривается вопрос увеличения производственных мощностей завода.

В ходе заседания депутаты обсудили ряд вопросов, связанных с работой предприятия. В частности, поднимались темы строительства аналогичных объектов на юге страны, условий инвестиционного соглашения, подготовки молодых специалистов совместно с вузами, рекультивации старого мусорного полигона и озеленения территории. Кроме того, обсуждались вопросы трудоустройства граждан Кыргызстана, уровня заработной платы и условий труда, а также вывоза отходов из пригородных районов.

Помимо этого, участники выездного заседания затронули проблемы смога и загрязнения воздуха в столице, меры по улучшению качества воздуха и снижению дорожных заторов, а также ход реализации соответствующих городских программ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/358191/
просмотров: 124
Версия для печати
Материалы по теме
Лошади, змеи, кролики Жогорку Кенеша и гороскоп от ИИ
Не успев начать работу, депутаты Жогорку Кенеша отправятся... к избирателям
ЦИК напомнила избранным депутатам: три дня на отказ от несовместимых должностей
Дайырбек Орунбеков: В крупных городах построят мусороперерабатывающие заводы
С декабря мусороперерабатывающий завод начнет поставлять электроэнергию — мэр
ГНС напомнила кандидатам в депутаты о нормах налогового законодательства
МИД перенаправил вопрос о возможном запрете въезда депутатам в РФ в Погранслужбу
Равные условия. Депутатам Жогорку Кенеша перестали платить зарплату
Кто работает, а кто числится: топ-10 депутатов Жогорку Кенеша VII созыва
Глава ГКНБ назвал, кто из депутатов ЖК вмешивается в кадровые вопросы на юге
Популярные новости
Бывшим гражданам&nbsp;КР хотят разрешить бессрочно находиться в&nbsp;стране без виз Бывшим гражданам КР хотят разрешить бессрочно находиться в стране без виз
Без виз и&nbsp;дольше: изменены правила пребывания иностранцев в&nbsp;Кыргызстане Без виз и дольше: изменены правила пребывания иностранцев в Кыргызстане
В&nbsp;Кыргызстане примерно на&nbsp;10&nbsp;процентов могут подорожать госуслуги В Кыргызстане примерно на 10 процентов могут подорожать госуслуги
Катализаторы под контроль: водителей и&nbsp;СТО ждут штрафы за&nbsp;&laquo;грязные&raquo; авто Катализаторы под контроль: водителей и СТО ждут штрафы за «грязные» авто
Бизнес
Время ограничено: как успеть получить билет в&nbsp;марафоне призов от&nbsp;MBANK Время ограничено: как успеть получить билет в марафоне призов от MBANK
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
Продлеваем праздник: в&nbsp;O!Store снова дарят подарки за&nbsp;покупку Honor Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
Порекомендовали &laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; получили бонус Порекомендовали «Компаньон Бизнес» — получили бонус
16 января, пятница
17:44
Депутаты ЖК ознакомились с работой мусороперерабатывающего завода в Бишкеке Депутаты ЖК ознакомились с работой мусороперерабатывающ...
17:42
Время ограничено: как успеть получить билет в марафоне призов от MBANK
17:39
В Таласе строительную компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов за нарушения
17:36
Кыргызстан и Великобритания обсудили совместные проекты в различных сферах
17:20
В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение