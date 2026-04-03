Депутатов Жогорку Кенеша обучат законотворчеству и кибербезопасности

Стартовали ориентационные семинары для депутатов VIII созыва Жогорку Кенеша. Их обучат ключевым аспектам парламентской работы — от законотворчества и контроля до взаимодействия с гражданами и СМИ, сообщили в ПРООН.

Первый из двух семинаров организован Центром развития парламента и демократии при Жогорку Кенеше при поддержке ПРООН и Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке.

Обучение охватывает широкий круг тем: конституционные основы работы парламента, законодательный процесс, парламентский контроль, этику депутата, взаимодействие с обществом и СМИ. Также в программе — бюджетный процесс, права человека, гендерное равенство, кибербезопасность и Цели устойчивого развития.

Первый заместитель торага Жогорку Кенеша Медербек Алиев отметил, что семинар направлен на профессиональный рост парламентариев.

«Это важный шаг для развития парламентаризма и повышения эффективности работы депутатов», — сказал он.

Постоянный представитель ПРООН в Кыргызской Республике Александра Соловьева подчеркнула, что сильный и эффективный парламент является фундаментом демократии, играя решающую роль в продвижении устойчивого развития и укреплении верховенства права. По ее словам, деятельность Жогорку Кенеша должна гарантировать соответствие государственной политики интересам граждан.

В свою очередь глава программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, посол Фолькер Фробарт отметил, что текущий семинар направлен на детальное изучение парламентских процедур и ответственности депутатов, а также на поиск путей эффективного диалога с гражданским обществом.

Организаторы отмечают, что обучение призвано укрепить институциональный потенциал парламента и повысить его эффективность, открытость и подотчетность.