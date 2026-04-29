Депутаты просят выделить по одному представителю Жогорку Кенеша в каждом округе

На заседании парламента депутат Улугбек Ормонов предложил ввести в штатное расписание Жогорку Кенеша по одной единице для каждого из 30 одномандатных округов. Этот сотрудник должен стать официальным представителем трех нардепов того округа на месте для работы с населением.

Улугбек Ормонов напомнил, что в 2005 году у депутатов-одномандатников были помощники в регионах. Он считает, что такие штатные позиции необходимы для оперативной связи между жителями и народными избранниками.

— скриншот с прямого эфира
Фото — скриншот с прямого эфира. Улугбек Ормонов
«Я не говорю по одному помощнику для всех 90 депутатов. Но в 30 округах нужно открыть по одному штату от Жогорку Кенеша, чтобы человек работал с людьми. Представитель, который будет работать в округе напрямую, очень нужен. Этот вопрос пора решить», — заявил Улугбек Ормонов.

Сейчас у депутатов парламента есть по одному помощнику.
