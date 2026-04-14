Президент: Депутат Жогорку Кенеша не должен заниматься вопросами на 300 сомов

Садыр Жапаров на встрече с жителями Чон-Алайского района заявил, что депутаты Жогорку Кенеша должны поднимать вопросы государственного масштаба, а не заниматься мелкими проблемами. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По словам главы государства, парламент должен работать с задачами на уровне миллиардов и триллионов сомов, а не концентрироваться на частных вопросах. В качестве примера Садыр Жапаров привел деятельность некоторых нардепов, которые, по его словам, поднимают незначительные вопросы.

«Избираете «своего парня» из села, а он потом спорит с инспекторами ГАИ и поднимает в парламенте вопрос на 300 сомов. Депутат должен поднимать проблемы на 3 миллиарда и 3 триллиона сомов — вопросы государственного масштаба», — отметил президент.

Садыр Жапаров также напомнил, что в стране обеспечена свобода выборов, и призвал граждан ответственно подходить к избранию своих представителей. Он заметил, что граждане не должны руководствоваться родственными связями или личными знакомствами, а выбирать образованных кандидатов.

«Мы дали вам свободные выборы — вы сами отправляете своих представителей. Власть не вмешивается, учителя и врачи не участвуют. Теперь нужно привыкнуть к этому и не продавать голос, не выбирать по знакомству. Нужно избирать молодых, энергичных и грамотных людей», — сказал глава КР.

Он подчеркнул, что в противном случае страна рискует вернуться к прежним проблемам. И призвал граждан контролировать выборный процесс, обсуждать кандидатов и не допускать подкупа голосов.