Защиту мигрантов и торговлю обсудили главы Жогорку Кенеша и Совета Федерации

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев в рамках официального визита в Москву встретился с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. Стороны обсудили переход кыргызско-российских отношений на уровень углубленного союзничества и наметили шаги по гармонизации законодательства для достижения товарооборота в $5 миллиардов, сообщила пресс-служба ЖК.

Валентина Матвиенко отметила значимость первого визита Марлена Маматалиева в Россию в качестве спикера парламента

В ходе диалога Марлен Маматалиев рассказал российской стороне об итогах последних парламентских выборов в республике. Он подчеркнул качественные изменения в составе Жогорку Кенеша: сейчас в нем 31 место из 90 занимают женщины, что свидетельствует о росте их политического влияния.

Валентина Матвиенко приветствовала эти перемены, отметив важность межпарламентских связей для создания благоприятной деловой среды и развития потенциала в энергетике, туризме и транспорте.

Читайте по теме Тесты для детей мигрантов надо упростить. Депутаты ЖК проверили их на себе

Особое внимание торага уделил положению соотечественников. Он обозначил актуальные проблемы, с которыми сталкиваются граждане Кыргызстана в России, и предложил конкретные меры по их решению, основываясь на союзническом статусе стран.

Председатель Совета Федерации подтвердила готовность к предметному сотрудничеству и поиску новых идей для укрепления всего комплекса двусторонних отношений.





Ранее Марлен Маматалиев и другие депутаты встретились в Москве с соотечественниками, ознакомились с тестами для детей мигрантов при приеме в школу и провели переговоры с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.