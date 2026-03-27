Власть

Защиту мигрантов и торговлю обсудили главы Жогорку Кенеша и Совета Федерации

Фото пресс-службы ЖК. Валентина Матвиенко отметила значимость первого визита Марлена Маматалиева в Россию в качестве спикера парламента

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев в рамках официального визита в Москву встретился с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. Стороны обсудили переход кыргызско-российских отношений на уровень углубленного союзничества и наметили шаги по гармонизации законодательства для достижения товарооборота в $5 миллиардов, сообщила пресс-служба ЖК.

В ходе диалога Марлен Маматалиев рассказал российской стороне об итогах последних парламентских выборов в республике. Он подчеркнул качественные изменения в составе Жогорку Кенеша: сейчас в нем 31 место из 90 занимают женщины, что свидетельствует о росте их политического влияния.

Валентина Матвиенко приветствовала эти перемены, отметив важность межпарламентских связей для создания благоприятной деловой среды и развития потенциала в энергетике, туризме и транспорте.

Особое внимание торага уделил положению соотечественников. Он обозначил актуальные проблемы, с которыми сталкиваются граждане Кыргызстана в России, и предложил конкретные меры по их решению, основываясь на союзническом статусе стран.

Председатель Совета Федерации подтвердила готовность к предметному сотрудничеству и поиску новых идей для укрепления всего комплекса двусторонних отношений.

Стороны зафиксировали необходимость активной работы профильных комитетов для реализации задачи по удвоению товарооборота, поставленной главами государств. Ключевыми драйверами роста назвали инвестиционное сотрудничество и совместные проекты в сельском хозяйстве.

Ранее Марлен Маматалиев и другие депутаты встретились в Москве с соотечественниками, ознакомились с тестами для детей мигрантов при приеме в школу и провели переговоры с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.

