Происшествия

Дело о беспорядках. Экс-депутата ЖК Шайлообека Атазова отпустили под подписку

Бывшего депутата Жогорку Кенеша Шайлообека Атазова отпустили под подписку о невыезде. Информацию подтвердили его близкие.

Фото из архива

Он был задержан осенью 2025 года по подозрению в организации массовых беспорядков.

Ранее сообщалось, что из-под ареста вышел другой бывший депутат парламента — Кубанычбек Кадыров.

Напомним, 22 ноября 2025 года прошли массовые задержания. МВД сообщало, что пресекло деятельность деструктивной группы, готовившей массовые беспорядки после выборов в Жогорку Кенеш. Задержаны политические деятели, экс-депутаты, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Всего правоохранительное ведомство сообщало о задержании 10 человек. Все они постановлением суда заключены под стражу:

  • Темирлан Султанбеков;
  • бывший депутат ЖК Шайлообек Атазов;
  • Эрмек Эрматов (в некоторых СМИ сообщается, что он водитель Темирлана Султанбекова);
  • Дамир Мусакеев (бывший начальник Девятой службы ГКНБ и зампредседателя спецслужб, начальник госохраны бывшего президента Алмазбека Атамбаева);
  • Кадыр Атамбаев (сын Алмазбека Атамбаева);
  • Урмат Аскарбеков (бизнесмен Урмат Барыктабасов);
  • Кубанычбек Кадыров (бывший депутат парламента);
  • А. у. Э., 1993 года рождения;
  • К.Н., 1993 года рождения;
  • Ш.Т., 1986 года рождения.

Арестованным инкриминируют статьи 36 «Приготовление к преступлению» и 41 «Виды соучастников», 278 «Организация массовых беспорядков» и 326 «Насильственный захват власти» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/359194/
просмотров: 688
