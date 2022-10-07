Неформальный саммит СНГ. Какие вопросы предложил обсудить Владимир Путин

«В нашем кругу затронем и вопросы, связанные с обеспечением безопасности на пространстве Содружества», — заявил президент России Владимир Путин на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

«Помимо Украины, где происходят действительно трагические события, к сожалению, между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты, и это требует выработки мер по их разрешению», — сказал он.

Еще одна тема для обсуждения, по словам главы РФ, это подготовка к предстоящему на следующей неделе в Астане первому в истории саммиту в формате «Россия — Центральная Азия». Он проводится в год тридцатилетия установления дипломатических отношений России со всеми пятью центральноазиатскими государствами.

«У нас действительно много вопросов. Мы, пока сейчас собирались, уже начали обсуждать некоторые из них, и они все представляют для нас существенный интерес — в сфере экономики, в социальной области, в международно-правовом аспекте. И уверен, что мы сегодня проведем полезную встречу.

Сегодня у нас есть возможность сверить часы перед предстоящим на следующей неделе в Астане ежегодным полноформатным заседанием Совета глав государств СНГ. На его повестку казахстанское председательство выносит действительно важные темы интеграционного взаимодействия в политике, экономике, гуманитарной сфере. Как обычно, к утверждению готовится солидный пакет совместных документов. Мы, конечно, и на нынешней встрече, и на саммите в Астане уделим первостепенное внимание дальнейшему развитию торгово-инвестиционного партнерства в рамках СНГ, подумаем над тем, как активизировать совместную работу по повышению устойчивости всех наших экономик, в частности через наращивание двусторонних и многосторонних кооперационных связей, по обеспечению технологического суверенитета», — сказал Владимир Путин.

Он упомянул, что экономическое сотрудничество между государствами последовательно расширяется. В прошлом году товарооборот России со странами СНГ увеличился более чем на 30 процентов — до $96 миллиардов, а в первом полугодии этого года вырос еще на 7 процентов.

В Санкт-Петербурге сегодня проходит неформальный саммит лидеров стран СНГ. Планируется обсуждение вопросов взаимодействия между странами — участницами Содружества. Неофициальная часть будет посвящена празднованию юбилеев президентов России и Таджикистана — Владимира Путина и Эмомали Рахмона. Обоим исполнилось по 70 лет. Последнему будет вручен орден «за обеспечение региональной стабильности и безопасности в регионе», который указом президента РФ присужден 4 октября.

Пресс-секретарь МИД КР Чингиз Кустебаев ранее прокомментировал награждение, отметив, что «этот шаг вызвал недоумение». Президент страны никаких заявлений по этому поводу не делал.

Садыр Жапаров на мероприятие не поехал. Пресс-секретарь главы КР Эрбол Султанбаев пояснил, что поездка не состоялась из-за плотного графика.