Интрига августа. Где может пройти встреча Путина с Зеленским

После того как стало известно о принципиальной договоренности о встрече президентов России и Украины, СМИ делают прогнозы о месте ее проведения. Напомним, этот вопрос поднимался на саммите главы Белого дома с Владимиром Зеленским с участием представителей стран Европы.

Некоторые СМИ сообщают, что президент России в телефонном разговоре с Дональдом Трампом предложил встретиться с Владимиром Зеленским в Москве. Об этом в частности информировало агентство AFP, ссылаясь на свои источники. Киев отклонил это предложение.

Читайте по теме
Украинский вопрос. Трамп заявил о начале подготовки встречи Путина и Зеленского

Глава Франции Эммануэль Макрон предлагал Женеву.

Стало известно, что Швейцария не станет исполнять ордер Международного уголовного суда, если Владимир Путин прилетит для мирного урегулирования.

Телеканал Sky News сообщает, что Швейцария предоставит президенту России иммунитет от судебного преследования, если он прибудет в страну на мирные переговоры. Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис подтвердил эту информацию.

СМИ
Фото СМИ. Женева

Подчеркивается, что правительство в 2024 году разрешило предоставлять иммунитет лицам, находящимся под международным ордером на арест в случае, если визит необходим для участия в мирной конференции, а не по личным причинам.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сам факт согласия Путина на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским — «это уже серьезно».

«Я не говорю, что они уйдут отсюда лучшими друзьями. Я не говорю, что они уйдут оттуда с мирным соглашением. Но, думаю, тот факт, что люди сейчас общаются друг с другом, говорит о том, что этого не было три с половиной года. Это была патовая война, смертельная и разрушительная», — сказал глава Госдепартамента в интервью Fox News.

Sky News также сообщал, что Украина и союзники хотят провести встречу в Европе, при этом, как утверждается, Украина и США предпочли бы Рим и Ватикан, а Россия — Женеву.

СМИ
Фото СМИ. Будапешт

Дипломаты ЕС рассматривают и другие варианты, включая Хельсинки и Будапешт, пишет Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.

А президент США дал интервью журналистам, в котором поделился некоторыми деталями прошедшей встречи в Белом доме с Владимиром Зеленским и главами европейских стран. В частности, он рассказал, как проходил звонок российскому президенту.

Я думаю, они [европейцы] ожидали, что я не сделаю этого перед ними. Я думал, что это будет неуважительно по отношению к президенту Путину. Знаете, я бы не стал этого делать, потому что у них не самые теплые отношения. И на самом деле президент Путин не стал бы разговаривать с людьми из Европы. Я имею в виду, что это было частью проблемы. У них годами не было связи с Белым домом, так как люди гибли годами из-за Байдена и его людей. Никакой связи... Это сломанные отношения. Я поддерживал очень хорошие отношения. Я имею в виду, вы видели, что когда он сошел со своего самолета, я тоже сошел со своего. Там есть теплота, которую невозможно передать, есть чувство порядочности. И это хорошо, а не плохо.

Я думаю, они как бы знали, что я позвоню Путину в конце встречи, и президент Путин ожидал этого. К тому времени, как я позвонил ему, в России был час ночи. Россия большая страна. Знаете, у них 11 часовых поясов, девять или одиннадцать. Так что было поздно, было около часа ночи, но он очень радостно поднял трубку», — сказал Трамп.

Глава Белого дома также отметил, что не планирует участвовать в возможной встрече Путина и Зеленского, подчеркивая, что решения должны принимать исключительно главы России и Украины.

Крым Украине не вернется, в НАТО страна не вступит. При этом Киеву может быть предоставлена «какая-то форма безопасности», — заявил Трамп.

По его словам, США не направят войска в Украину, однако Франция, Великобритания и Германия изучают такую возможность. Трамп считает, что Россия не будет возражать, поскольку «все уже устали» от конфликта.

Зеленскому необходимо проявить гибкость на переговорах, ключевые решения будут приниматься исключительно Москвой и Киевом, заявил президент США.
