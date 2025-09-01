Десятиминутные овации. Состоялась премьера фильма с Джудом Лоу в роли Путина

Премьера фильма французского режиссера Оливье Ассаяса «Кремлевский волшебник» состоялась на Венецианском кинофестивале 31 августа. Об этом пишет Variety.

«Надеюсь, это не наивно, но я не боялся последствий. Я был уверен, что в руках Оливье и сценариста эта история будет рассказана разумно, с учетом нюансов и взвешенно. Мы не искали полемики ради полемики. Это персонаж в более широкой истории. Мы не пытались давать конкретные определения кому-либо», — сказал британский актер Джуд Лоу, исполнивший роль президента России Владимира Путина, на официальной пресс-конференции.

Он признался, что старался строго не подражать Путину, но пытался уловить его суть как человека.

«Сложность была в том, что публичное лицо, которое мы видим, почти ничего не показывает... Я чувствовал это противоречие: пытаться показывать очень мало, но при этом чувствовать ужасно много и передавать ужасно много изнутри», — пояснил актер.

Джуд Лоу изменил свою внешность, но сознательно решил говорить собственным голосом, а не имитировать сильный русский акцент, чтобы воплотить образ молодого Владимира Путина.

«Мы с Оливье обсуждали, что это не должно быть интерпретацией Путина, и он не хотел, чтобы я прятался за маской и пластическим гримом. Мы работали с потрясающей командой гримеров и парикмахеров, и у нас были отсылки к тому периоду жизни Путина. Мы пытались найти во мне что-то знакомое. Удивительно, на что способен отличный парик», — сказал он.

Издание отмечает, что фильм удостоился 10-минутных оваций после премьеры на Венецианском кинофестивале.