Власть

Встреча на Аляске. Владимир Путин и Садыр Жапаров провели телефонный разговор

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 18 августа провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, стороны обменялись мнениями по итогам переговоров Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Садыр Жапаров отметил, что достигнутый уровень взаимодействия между Россией и Америкой создает дополнительные условия для поиска мирного урегулирования украинского кризиса.

«Кыргызстан, как страна, расположенная в центре Евразии и активно участвующая в деятельности региональных интеграционных объединений, придает исключительно важное значение укреплению стабильности в регионе и подтверждает готовность к сотрудничеству с Российской Федерацией в интересах устойчивого развития», — сказал Садыр Жапаров.

Напомним, 15 августа лидеры США и РФ встретились на Объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина длились почти три часа. Затем состоялась беседа представителей двух делегаций. После ее завершения лидеры США и России вышли к прессе и сделали короткие заявления. Журналистам не позволили задавать вопросы. Запланированный обед был отменен, глава Белого дома улетел в Вашингтон, лидер РФ — обратно.

Позже СМИ сообщили, что стало известно, на каких условиях может прекратиться украинский конфликт.
