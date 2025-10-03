15:56
В Душанбе на три дня закроют рынки и торговые центры из-за саммита СНГ

Большинство рынков и торговых центров города Душанбе не будут работать 8–10 октября. Такое решение приняли мэрия и управление МВД столицы Таджикистана в связи с проведением саммита глав государств СНГ, который состоится 9–10 октября, сообщила Asia-Plus.

Под временное ограничение попали рынки «Корвон», «Корвон-Плюс», «Ховарон», «2729», «Кушониен», «Фаровон», «Балх», а также торговые центры «Панчшер», «Ганчина», «Садбарг», «Файез-2015», «Варзоб ТЧ» и «Кавсар».

Кроме того, на рынке «Саховат» 11 октября и на рынке «Мехргон» 13 октября объявят санитарные дни.

В милиции Душанбе пояснили, что меры направлены на обеспечение безопасности гостей саммита и предотвращение массового скопления людей.
