Садыр Жапаров отметил эффективность интеграционных механизмов в рамках СНГ

Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров выступил на саммите СНГ в Душанбе

Президент Садыр Жапаров принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе (Таджикистан). Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Садыр Жапаров отметил значительные результаты стран Содружества по укреплению сотрудничества, подчеркнув важность социально-экономической стабильности и роста в регионе. По его словам, наглядным подтверждением прогресса стали стабильный рост макроэкономических показателей, развитие инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности.

«Эти результаты в целом демонстрируют эффективность интеграционных механизмов и упрощенных режимов торговли, подтверждая последовательное продвижение к формированию общего экономического пространства», — заявил президент.

Он поздравил Туркменистан с принятием председательства в СНГ в 2026 году и подтвердил готовность Кыргызстана к активному и конструктивному участию во всех интеграционных инициативах.

По итогам заседания главы государств подписали пакет документов, касающихся координации усилий в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики и гуманитарного взаимодействия.
