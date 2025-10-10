Садыр Жапаров отметил эффективность интеграционных механизмов в рамках СНГ

Президент Садыр Жапаров принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе (Таджикистан). Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Садыр Жапаров отметил значительные результаты стран Содружества по укреплению сотрудничества, подчеркнув важность социально-экономической стабильности и роста в регионе. По его словам, наглядным подтверждением прогресса стали стабильный рост макроэкономических показателей, развитие инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности.
По итогам заседания главы государств подписали пакет документов, касающихся координации усилий в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики и гуманитарного взаимодействия.