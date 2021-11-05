Выборы-2021. Кто из силовиков баллотируется в депутаты

В Кыргызстане 28 ноября пройдут очередные выборы депутатов в Жогорку Кенеш. На этот раз они отличаются тем, что избиратели будут голосовать по смешанной системе — пропорциональной (по открытым спискам кандидатов политических партий) и мажоритарной (одномандатные округа).

Среди претендентов на кресло в законодательном органе есть люди, занимавшие высокие посты в спецслужбах, милиции и бывшие рядовые сотрудники правоохранительных органов.

Редакция 24.kg изучила списки кандидатов и выяснила, кто из силовиков хочет получить мандат депутата парламента.

Генералы рвутся в политику

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Стать депутатами парламента хотят и некоторые ветераны силовых структур. Некоторые в законодательный орган идут не впервые.

Например, экс-начальник ГСИН и бывший глава МВД Мелис Туганбаев пытается попасть в Жогорку Кенеш во второй раз. В 2020-м он баллотировался от партии «Замандаш». Но она не набрала даже 3 процентов. К тому же итоги выборов отменили, поэтому генерал-майор милиции в законодательный орган не попал.

На этот раз Мелис Турганбаев идет в парламент по Октябрьскому одномандатному округу № 28. Бывший замминистра занимается спортом, является вице-президентом Федерации борьбы Азии. В 2019 году он стал чемпионом мира среди ветеранов по борьбе.

После Олимпиады в Токио Мелис Турганбаев сфотографировался с медалью серебряного призера соревнований Айсулуу Тыныбековой, надев ее на себя, чем вызвал шквал обоснованной критики.

Особыми достижениями и реформами в системе МВД и ГСИН Мелис Турганбаев не прославился.

Генерал-майор спецслужб Артур Медетбеков баллотируется от партии «Улуттар биримдиги», с которой объединилась НДПК. Экс-первый заместитель председателя Службы национальной безопасности (ныне ГКНБ) часто выступает в СМИ. Журналисты берут у него интервью как у эксперта по вопросам безопасности.

Бывший первый замминистра внутренних дел Суйунбек Омурзаков также решил побороться за депутатское кресло в рядах партии «Ишеним». Свою должность милицейский чиновник занимал пять лет и покинул ее перед началом агитационной кампании.

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Суйунбека Омурзакова называют достаточно влиятельным человеком на юге страны. Его родственникам принадлежит сеть спортивных клубов «Мухаммад Умар».

Брат экс-замглавы МВД Улукбек Омурзаков работал в прокуратуре Ошской области и привлекался к уголовной ответственности. Его подозревали в возможной организации рейдерского захвата угольного месторождения. После того как один из фигурантов дела погасил ущерб, дело в отношении Улукбека Омурзакова прекратили за отсутствием состава преступления.

Депутатом также хочет стать бывший министр обороны Исмаил Исаков. Он баллотируется от партии «Азаттык». Свою политорганизацию он создал после апрельской революции 2010-го.

В 2009-м обвинили в злоупотреблении должностным положением, халатности и незаконном использовании бюджетных средств. По версии следствия, генерал незаконно списал и продал автомобильную технику в войсковой части Балыкчи, использовал государственные деньги и передал ведомственную квартиру в частную собственность своему сыну Руслану Исакову.

Суд приговорил Исмаила Исакова к восьми годам лишения свободы, но через короткое время отпустили. В апреле 2010-го генерал-лейтенант вновь возглавил Министерство обороны, а Военный суд Кыргызстана оправдал его.

Еще один генерал-майор — Токон Мамытов — баллотируется от партии «Бутун Кыргызстан».

Он проработал почти во всех силовых ведомствах. Начал карьеру еще в советское время в КГБ (ныне ГКНБ), в 90-е был замглавы Министерства национальной безопасности. Затем недолгое время занимал кресло заместителя министра обороны, а после вернулся в спецслужбы, став первым заместителем председателя. Был также вице-премьер-министром по силовому блоку и вопросам границ.

Токон Мамытов два раза занимал место председателя Погранслужбы. При его правлении вору в законе Азизу Батукаеву в 2013-м дали разрешение на вылет через аэропорт «Манас».

Стоит отметить, что Токон Мамытов уже был депутатом Жогорку Кенеша. В 2010 году он пришел в парламент в составе партии «Ар-Намыс». Последняя должность — омбудсмен КР.

Оскандалившиеся

Бывший начальник отдела ГСБЭПхочет пройти в парламент с партией «Азаттык». Он уже пробовал силы в 2020-м, баллотировался от «Мекен Ынтымагы». Тогда политорганизация набрала меньше одного процента голосов.

В 2014 году Руслан Умарова обвинили в том, что он использует незаконно выданный военный билет. Сам Умаров выступал против АКС ГКНБ и Генштаб ВС КР, которые якобы «ввели общественность в заблуждение».

Еще один оскандалившийся силовик — бывший сотрудник Девятой службы ГКНБ и личный охранник Алмазбека Атамбаева Канат Сагымбаев. Он идет на выборы как кандидат-одномандатник от Джети-Огузского избирательного округа № 34.

Капитан спецслужб проходит обвиняемым по двум уголовным делам — событиям в селе Кой-Таш в августе 2019-го и беспорядкам в октябре 2020-го.

Полковник Погранслужбы Саитжан Эратов в 2020 году баллотировался от партии «Бир Бол». В этот раз он пытается пройти в высший законодательный орган от «Азаттыка».

Саитжан Эратов ветеран баткенских событий, в 1999-2000 годах принимал участие в ликвидации международных террористических бандформирований.

Последняя должность Саитжана Эратова — начальник Главного управления охраны границ. Полковник Погранслужбы уволился из рядов Вооруженных сил в 2017 году.

Бывшие и пенсионеры

Самовыдвиженцем по Лейлекскому одномандатному округу № 1 на выборы идет следователь Военной прокуратуры Бишкекского гарнизона. Известно, что он приостановил свою деятельность в надзорном органе.

Оперуполномоченный управления внутренних дел на транспорте города Оша Курсантбек Абдыкалыков баллотируется от партии «Азаттык».

Еще один кандидат от этой же партии Жаныбек Ураимов работает в ГСИН. Он заместитель начальника исправительного учреждения.

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Среди силовиков, претендующих на кресло депутата парламента, есть и женщины. Следователь ГУВД Чуйской области Айгул Айдарова баллотируется от партии «Бутун Кыргызстан».

От партии «Улуу Журт» на выборы идет Азамат Шамшиев. До 2021 года он служил в отряде спецназначения «Бору» Погранслужбы ГКНБ. В мае Шамшиев уволился из рядов Вооруженных сил КР.

От партии «Мекенчил эл» баллотируется Самат Усонбаев, он работает в УВД Иссык-Кульской области и приостановил свою деятельность в правоохранительных органах.

Партия зеленых выдвинула кандидата Нурланбека Чонтаева. Он, по данным политорганизации, работает в Академии МВД КР.

По Токтогульскому одномандатному округу № 19 идет пенсионер МВД Жанышбек Матмусаев. Еще один пенсионер МВД Раад Мырзаканов баллотируется по Московскому одномандатному округу № 23. О них ничего неизвестно, когда и какую должность занимали, но на сайте ЦИК они указаны как бывшие сотрудники правоохранительных органов.