Общество

Сотрудникам силовых органов хотят упростить участие в программе «Мой дом»

В Кыргызстане вынесен на общественное обсуждение проект указа президента о внесении изменений в государственную жилищную программу «Мой дом».

Документ предусматривает корректировку указа от 17 июля 2024 года № 191. Предлагается изменить порядок отбора участников программы и предоставить лицам, проходящим военную службу либо службу в правоохранительных органах, право участвовать в программе в период прохождения службы независимо от места ее прохождения. При этом должны соблюдаться все установленные критерии участия и порядок подачи заявления.

Как отмечается в справке-обосновании, действующий порядок фактически привязывает участие в программе к месту временной службы или регистрации. В случае изменения региона трудовой деятельности по собственной инициативе участник снимается с очереди и должен подавать новую заявку. Это, по мнению разработчиков, ограничивает право сотрудников силовых структур на жилье, учитывая специфику службы, связанную с ротациями и направлением в отдаленные и приграничные районы.

В условиях долгосрочного ипотечного кредитования сроком до 25 лет территориальные ограничения создают дополнительные риски для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Новая норма должна обеспечить равный доступ к программе вне зависимости от места временной дислокации.

Подчеркивается, что изменение имеет не только социальное, но и стратегическое значение, поскольку направлено на укрепление кадрового потенциала правоохранительных органов и повышение уровня их социальной защищенности.
