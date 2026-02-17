Чолпон Джакупова: Публичные задержания силовиков вызывают тревогу

Правозащитница Чолпон Джакупова прокомментировала публичные задержания сотрудников силовых структур. Об этом она написала в соцсетях.

По словам Джакуповой, который день страна наблюдает за «спецоперациями» по задержанию силовиков.

«Многие злорадствуют (раньше вы нас нагибали, а теперь можно и вас), другие любопытствуют, третьи устало констатируют: «Бир бирин кырып салсын, таажаттынар...» И каждый по-своему прав», — написала она.

При этом правозащитница отметила, что у нее «ощущение горечи и глубокой тревоги». И подчеркнула, что вновь происходят ведомственные распри, «маски-шоу на камеру» и преднамеренное публичное унижение.

«Неужели этот вечный бег по кругу нельзя остановить? И лучший способ — холодная демонстрация того, что ты не такой беспредельщик, как они, ты знаешь закон и уважаешь себя», — заметила она.

Чолпон Джакупова призвала прекратить «играть в войнушки: ведомственные, региональные, национальные», добавив, что тревог и без того хватает и надоело жить с ощущением «накануне грандиозного шухера».

В завершение она выразила надежду на то, что правоохранители и офицеры знают цену миру и стабильности лучше многих.