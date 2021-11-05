Расходы на выборы. Куда можно потратить деньги вместо голосования

ЦИК утвердила откорректированную смету расходов на выборы депутатов Жогорку Кенеша. Уточняется, что вместо ранее запланированных 592 миллионов 531 тысячи сомов придется потратить 596 миллионов 657 тысяч, то есть расходы выросли на 4 миллиона 126 тысяч сомов.

При этом в Кыргызстане сейчас ворох проблем, которые не менее важны, чем голосование.

В 24.kg подсчитали, на что можно потратить более полумиллиарда сомов вместо очередных парламентских выборов.

Пенсии и пособия

После повышения с 1 октября 2020 года средний размер пенсии в Кыргызстане достиг 6 тысяч 61 сома. Получается, что потраченных на парламентские выборы денег хватило бы на выплату такой пенсии 98 тысячам 442 пенсионерам.

На сегодня государственные пособия получают 508 тысяч 200 человек. Если поделить деньги на них, получается, что им досталось бы по 1 тысяче 174 сома.

Размер пособия для детей из малоимущих семей «уй булого комок» составляет 810 сомов, а социального пособия — чуть больше 3 тысяч. Вместо референдума можно было выплатить почти 70 тысяч пособий детям и 18 тысяч социальных пособий.

Как помочь медицине

Кыргызстан второй год борется с пандемией коронавируса. Медики ожидают пика заболеваемости ОРВИ и гриппом в конце ноября — декабре.

Вместо выборов можно было направить средства на подготовку медучреждений.

Да, возможно, в масштабах страны это и не слишком большая сумма. Но эти деньги можно было использовать на то, чтобы усилить возможности системы здравоохранения.

Медики страны ждали почти два месяца, пока начнут выплачивать положенные компенсации. Деньги ФОМС начал выделять только в конце октября. За август профинансировали 186 миллионов 314 тысяч 965 сомов. Компенсацию получили 14 тысяч 773 сотрудника организаций здравоохранения. Это значит, что в среднем на каждого медика пришлось 12,6 тысячи сомов. Вместо выборов компенсации могли получить почти 50 тысяч медиков.

В начале октября Минздрав объявил, что собирается закупить 43 автомобиля скорой медицинской помощи. На это министерство заложило 167 миллионов 700 тысяч сомов. В стоимость входит и медицинское оборудование. Получается, один автомобиль обходится в 3,9 миллиона сомов. На те средства, что тратят на парламентские выборы, можно купить 153 новых автомобиля.

В сентябре в Национальном центре охраны материнства и детства (НЦОМиД) открылось отделение детской онкологии и онкогематологии. Такое отделение впервые открыто в условиях специализированной детской клиники. В нем 70 койко-мест, из них 10 относятся к палате интенсивной терапии, есть реанимационная и две операционные палаты. Кроме этого, оборудованы биохимическая, общая клиническая, бактериологическая, иммунофенотипная, цитогенетическая и другие лаборатории. Общая сметная стоимость объекта — 411,2 миллиона сомов.

Школы, детсады и автобусы

Кроме избирательных процессов в Кыргызстане достаточно социальных проблем. Например, республике не хватает школ и детсадов. Столица остро нуждается в новом общественном транспорте.

В селе Озерном Чуйской области открыли школу в рамках проекта строительства 27 государственных школ, финансируемого из средств Саудовского фонда развития. Сметная стоимость — $1 миллион 526 тысяч 804, проектная мощность — 375 мест.

Если бы государство не стало тратить деньги на выборы в Жогорку Кенеш, то могло бы построить четыре таких школы.

На месте сгоревшего здания Налоговой службы мэрия Бишкека построила детский сад на 100 мест. Внутренняя площадь помещения составляет 1 тысячу 216 квадратных метров. Сметная стоимость — 35 миллионов сомов. Если бы на деньги бюджета вместо плебисцита решили направить на возведение детских дошкольных учреждений, то их бы хватило на два новых садика.

Муниципалитет заключил договоры о сотрудничестве с ОсОО «Эко Пассажирские перевозки» по поставке 350 автобусов японской марки ISUZU производства ООО «СамАвто» (Узбекистан). Эти небольшие автобусы на узбекском рынке стоят 386 миллионов сумов, что составляет чуть больше 3 миллионов сомов по официальному курсу.

В прошлом году мэрия собиралась закупить 100 новых больших автобусов. На это требовалось 650 миллионов сомов, или 6,5 миллиона за каждый. Тендер не состоялся. Но наши подсчеты показывают, что вместо очередных парламентских выборов вполне можно было частично закрыть потребности столицы в новом общественном транспорте.

Слетать в Глазго и оснастить пограничников

Президент Садыр Жапаров полетел на Глобальный климатический форум в Глазго (Шотландия). Визит наделал много шума. Ведь глава государства отправился туда на частном самолете бизнес-класса Embraer Lineage 1000. Такая поездка может стоить 19,8 миллиона сомов.

Вместо выборов можно было совершить 30 таких вояжей за бюджетный счет.

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев ранее заявил, что Кыргызстан хочет закупить у Турции беспилотники. Предположительно, речь шла о Bayraktar TB2. Комплекс в составе шести дронов, двух станций управления и вспомогательного оборудования стоит около $69 миллионов (5,8 миллиарда сомов по официальному курсу). Купить полный комплект вместо выборов, конечно, не получится, но на десятую его часть хватит.

Но есть другая цифра. В этом году на приобретение 40 единиц бронированной военной техники для усиления личного состава Пограничной службы ГКНБ из бюджета выделили 300 миллионов сомов. Значит, одна такая спецмашина обошлась в 7,5 миллиона сомов. Вместо избрания депутатов Жогорку Кенеша можно было купить еще 79 автомобилей.