В Бишкеке открылось отделение детской онкологии и онкогематологии

В Национальном центре охраны материнства и детства (НЦОМиД) открылось отделение детской онкологии и онкогематологии. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

По ее данным, строительство нового пятиэтажного корпуса и обеспечение всем необходимым оборудованием, включая проектно-сметную документацию, закупку мебели и инвентаря, профинансировало общественное объединение «Ас-Сафа».

В церемонии открытия участвовали президент Садыр Жапаров, а также гости из Кувейта, Катара и Саудовской Аравии.

«Отделение детской онкологии и онкогематологии впервые открыто в условиях специализированной детской клиники. Оно состоит из 70 койко-мест, из них 10 относятся к палате интенсивной терапии, есть реанимационная и две операционные палаты. Оборудованы биохимическая, общая клиническая, бактериологическая, иммунофенотипная, цитогенетическая и другие лаборатории», — отметили в пресс-службе.

Большая часть смертности, наблюдаемой в детской онкологии, являлась осложнениями от терапии и отсутствием условий для лечения детей. Теперь в распоряжении детской онкологии впервые собственная реанимация с аппаратом для гемодиализа.

Появилась возможность оказания помощи пациентам с опухолью головного мозга, число которых составляет до 30 процентов всех больных. Созданы условия для проведения трансплантации костного мозга с возможностью консультаций узких специалистов.

«Как показывает всемирный опыт, только после перевода отделения детской онкологии в специализированную детскую клинику возможны положительные сдвиги в развитии всей детской онкослужбы и снижении летальности», — добавили в пресс-службе главы государства.

Садыр Жапаров отметил важность сегодняшнего события для системы здравоохранения страны. По его словам, заболеваемость раком растет, ситуация во всем мире остается напряженной, в том числе и в Кыргызстане.

Президент выразил беспокойство относительно наблюдаемого в последние годы роста заболеваемости раком у детей, добавив, что данную ситуацию углубляют проблемы с закупкой лекарств, оснащением больниц необходимой техникой, нехваткой онкологов и другие. Он заметил, что снижение смертности от рака можно достичь за счет реализации целевых программ, основанных на научных исследованиях.

«Открытие отделения детской онкологии и онкогематологии — большой шаг в развитии лечения рака. Мы уверены, что в ближайшем будущем это отделение будет успешным в профилактике лечения и повышения выживаемости наших маленьких пациентов», — сказал Садыр Жапаров.

Он подчеркнул необходимость проведения работы над следующими этапами лечения рака. «Мы обязаны протянуть руку помощи каждому нуждающемуся ребенку и сделать все возможное, чтобы бороться за его жизнь! Для этого мы должны развивать детскую онкологию с надеждой и верой, используя современные медицинские технологии и новые методики», — добавил глава государства.

Он вручил Почетную грамоту Кыргызской Республики руководителю благотворительного фонда «Ас-Сафа» Мухаммаду Абдурахману Аль-Шая за вклад в дело охраны здоровья населения и благотворительность.

Садыр Жапаров ознакомился с состоянием здания детской кардиохирургии Национального центра охраны материнства и детства, строительство которого остается незавершенным с 1995 года.