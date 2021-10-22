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Власть

Кыргызстан покупает беспилотники у Турции и России — Камчыбек Ташиев

Кыргызстан покупает беспилотники у Турции и России. Об этом заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, на приобретение 40 единиц бронированной военной техники для усиления личного состава Пограничной службы ГКНБ из бюджета было выделено 300 миллионов сомов.

«Эту технику мы купили у ОАЭ. Если раньше военное оборудование Кыргызстан брал только в виде помощи, то сейчас на это выделяются деньги из бюджета. Кроме этого, планируем купить беспилотники у Турции и России. В Турции наши военные проходят обучение», — сказал Камчыбек Ташиев.

Напомним, накануне президент Садыр Жапаров принял участие в церемонии передачи боевой техники Пограничной службе ГКНБ. Он отметил, что улучшается материально-техническое обеспечение силовых структур с целью сохранения безопасности и целостности страны.

Ссылка: https://24.kg/vlast/211230/
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