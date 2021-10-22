Президент Садыр Жапаров проведет большую пресс-конференцию для СМИ

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров завтра проведет большую пресс-конференцию для отечественных и иностранных средств массовой информации. Об этом сообщила его пресс-служба.

Глава государства озвучит основные социально-экономические показатели страны и ответит на интересующие вопросы представителей СМИ.

Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире ОТРК, республиканских и областных телеканалов, а также на страницах в социальных сетях.

Начало трансляции — 11.00.

Это первая пресс-конференция Садыра Жапарова на посту президента. В ноябре 2020 года он выступал на расширенной пресс-конференции для СМИ в качестве исполняющего обязанности главы государства.